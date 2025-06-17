Çorlu İmam Hatip Ortaokulu ve Hamidiye Kur’an Kursu işbirliği ile Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında eğitimlerini başarı ile tamamlayan 52 öğrenciye hafızlık belgeleri düzenlenen törenle verildi. Törene Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile Çorlu İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır da katıldı.

Çorlu İmam Hatip Ortaokulu Hamidiye Kur’an Kursu Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında öğrenim gören öğrenciler için dün Hazreti Ebubekir Sıddık Camiinde yapılan Hafızlık Temel Eğitimi Yıl Sonu Programı düzenlendi. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Çorlu Müftüsü Mehmet Nedim Bakır’ın da katıldığı programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan ilahilerin ardından öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Program katılan misafirlere yemek ikramının ardından sona erdi.