Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü derelerin su baskınlarına ve çevre kirliliğine neden olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde yaz aylarından bu yanan devam eden çalışmalar yağışların başlamasıyla birlikte hız kesmeden sürüyor.

Son olarak Bodrum İlçesi Çömlekçi Mahallesinde bulunan derede temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler burada tıkanıklığı tamamen giderdi. Yaklaşık 6 bin metrelik dere temizliği gerçekleştirilirken su baskınlarına karşı önemli bir tedbir alındı.

Dere temizliği çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Çömlekçi Mahalle Muhtarı Mustafa Yavaş, “Çalışmalar burada 1 aydan fazla süre devam etti. Burada dereler o kadar dolmuş ki dere yok denecek durumdaydı. Şuan sanki yeni bir dere oluştu. Yoğun yağışlar nedeniyle su baskınları meydana geliyor ve vatandaşlarımıza zarar veriyordu. Özellikle vatandaşlarımızın parsellerini su basıyor başta zeytin olmak üzere tarım ürünleri zarar görüyordu. Şimdi herhangi bir su baskını yaşanmayacak. Bunlar hep MUSKİ ekipleri ve Ahmet Başkanımızın sayesinde gerçekleşiyor. Bu nedenle başta Ahmet Başkanım olmak üzere MUSKİ Genel Müdür Yılmaz Şengül ve tüm ekiplerine teşekkür ederim” dedi.