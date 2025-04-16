Manisa'da yaşayan 54 yaşında Cevdet Sümen 10 yaşında Siirt İlinin Pervari İlçesinde cadde üzerinde bir dönercinin yanından geçerken dönerin güzel kokması sonucu babasına bir döner aldırdı.MANİSA (İGFA) - Yediği bu döneri çok beğenen Cevdet Sümen dönerci olmaya çocuk yaşında karar verdi. Daha sonra ailesinle birlikte Manisa'ya taşınan Cevdet Sümen 1986 yılında beyaz fil yanında bulunan bir dönerciye çırak olarak işe başladı. İşi öğrendikten sonra 1994 yılında Esra Kebap isimli kendi döner dükkanı açtı. Cevdet Sümen şimdilerde 12 kişiyi istihdam ediyor.

Mesleğini büyük bir tutkuyla sürdüren Cevdet Sümen şöyle dedi;

"Ben bu mesleği seçme nedenim 10 yaşında Siirt İli'nin Pervari İlçesinde bir dönercide güzel kokandönerler oldu. O gün dönerci olmaya karar verdim. Daha sonra Manisa'ya taşındık. Beyaz Fil yanında bir dönercide 1986 yılında çırak olarak işe başladım. Döner, lahmacun, pide ve kebap işini burada öğrendim. 1994 yılında kendi işimi kurdum 30 yıldır burada Döner, lahmacun, pide ve kebap yaparak müşterilerimize hizmet veriyoruz. 12 personel çalışıyor. Manisalılar bize biz Manisalılara sahip çıktık. Biz böyle bir iş yeri hayal etmiştir. Allah'ım bize nasip etti. Tüm Manisalılara ve müşterilerimize teşekkür ediyorum. Bizim en önemli özelliğimiz 30 yıldır yaptığımız döner, lahmacun, pide ve kebap da lezzetin değişmemesi. 30 Yıldır aynı lezzet. İşlerimiz çok yoğun. şimdilerde ise siparişleri yetiştirmekte zorluk çekiyoruz" dedi.

ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BU MESLEĞE DEVAM EDECEĞİM

Dönerci Cevdet Sümen bir daha dünyaya gelse yine dönerci olmak istediğini söyledi. Cevdet Sümen" ben bu mesleği severek yapıyorum. Bir daha Dünyaya gelsen yine Dönerci mesleğini seçerim. Ömrümün son nefesine kadar bu meslekte çalışmaya devam edeceğim" dedi.

