Çocukluk çağı kanserleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tezer Kutluk, günümüzde bu hastalıkların yüzde 85 oranında tedavi edilebildiğini belirtti. Kutluk, çocukları katkı maddeleri bulunan gıdalardan uzak tutmanın erişkinlik dönemlerinde bu hastalıktan korunmaları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Dünyada 2025 yılında 21 milyon kişinin kanser tanısı alacağı öngörülürken; her yıl 400 bin kadar da çocukluk çağı kanseri beklendiğine dikkat çeken Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Çocuk Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, "Ülkemizde ise her yıl 0-14 yaş çocuk ve gençlerde 3 bin 500 kanserin görülmesi beklenmektedir. Çocuklarda görülen kanserlerin tipleri, erişkin kanserlerinden farklıdır. Bu kanserlerin üçte birini lösemiler oluştururken, bunu lenfoma ve beyin tümörleri, nöroblastom gibi tümörler takip etmektedir. Osteosarkom ve Ewing sarkomu gibi kemik tümörleri, rabdomyosarkom ve diğer yumuşak tümörleri, Wilms tümörü, germ hücreli tümörler, retinoblastom ve karaciğer tümörleri de çocuklarda görülen diğer kanserler arasındadır. Ayrıca nadir tümörler de çocuklarda sık tartışılan konular arasındadır" ifadelerini kullandı.

Tedavilerde başarı oranı yüzde 85’e ulaştı

Çocuk ve ergenlik çağı kanserlerinde tedavi başarılarının erişkin kanserlerine göre daha da iyi durumda olduğuna değinen Prof. Dr. Tezer Kutluk şöyle söyledi:

"Tedavide başarı oranı 1960’lı yıllarda yüzde 25’ken, günümüzde yüzde 85 düzeyine erişmiştir. Yakın yıllarda hedefe yönelik-bireyselleştirilmiş tedavilerin çocuk kanserlerinde daha da yaygın kullanıldığını göreceğiz ve tedavi başarıları daha da yukarıya çıkacaktır."

Bu belirtilere dikkat

Çocukluk çağında kanser belirtilerinin farklı olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Tezer Kutluk, şöyle devam etti:

"Vücutta bezelerin büyümesi, morluklar, kanamalar, düşmeyen ateş, lösemi-lenfoma grubu hastalıklara işaret edebilir. Beyin tümörlerinde ise açıklanamayan ve devam eden sabah kusmaları, nöbet-havale, kuvvet azlığı ya da kaybı, gözlerde kayma, açıklanamayan süreğen baş ağrıları başlıca belirtilerdir. Diğer tümörler bulunduğu yere göre bulgu verirler. Örneğin Wilms tümörü ve nöroblastom’da karın şişliği, karında kitle-sertlik ele gelmesi dikkati çeker. Kemik tutulumu varsa kemik ağrıları görülebilir. Retinoblastoma’da beyaz göz yansıması dikkat çekicidir. Çocuk kanserlerinde önerilen standart bir tarama yöntemi yoktur. Her sağlam bebeğin-çocuğun-gencin periyodik düzenli kontrollerinin yapılması zaten gereklidir. Bu nedenle anne ve babalara çocuklarının düzenli kontrol muayenelerini aksatmamalarını öneriyoruz.

"Obeziteye karşı korunmak gerekir"

Çocuk kanserlerine karşı özel koruma yöntemlerinin bulunmadığını ifade eden Prof. Dr. Tezer Kutluk, "Ancak kilo fazlalığı ve obezitenin önlenmesi çocukları gelecek yaşamlarında kalın barsak, meme, uterus gibi bazı kanserlerden koruyacaktır. Bu nedenle obezitenin önlenmesine yönelik beslenme alışkanlıkları çocukluktan itibaren şekillenmektedir. Aşırı tuz ve kaloriden kaçınmak gerekmektedir" dedi.

Katkı maddeleri uyarısı

Ruhsatlı, içeriği devletin resmi kurumlarında yapılan, ambalajında doğru bilgilerin yer aldığı ürünler tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Tezer Kutluk, "Gıda katkı maddeleri ile çocuk kanserleri ile doğrudan ilişki söylenmese de içeriği bilinen gıdaların tercih edilmesi, aşırı kullanımdan kaçınılması başlıca tedbirlerden sayılabilir. Tarım ürünlerinde zararlı kimyasalların kullanımının sınırlandırılması önemlidir. Bu tedbirler çocukları erişkin yaşamlarındaki kanserden korumak için önemlidir. Ayrıca çocukluk çağı kanserlerinde genetik faktörlerin rolü erişkin kanserlerine göre daha belirgindir" şeklinde konuştu.