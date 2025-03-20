2025 Aile Yılı kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Erzurum’da düzenlenen anma programında, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 13-18 yaş kız grubunun sahnelediği "Çanakkale 57. Alay" adlı müzikal tiyatro gösterisi izleyicileri derinden etkiledi.

Şehitlerimizin kahramanlık destanını sahnede canlandıran gençler, duygusal performanslarıyla büyük beğeni topladı. Çocukların özverili hazırlıkları ve etkileyici sahne performansı, salondaki protokol üyeleri ve izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile şehitler için dualar edildi. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut gerçekleştirdi.

Konuşmasında Çanakkale ruhunun önemine değinen Aykut, "Çanakkale, sadece bir savaş değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğini gösteren en büyük destanlardan biridir. Bugün burada, bu ruhu yaşatan çocuklarımızı görmek bizler için büyük bir gurur. Onlar, geçmişimizden aldıkları güçle geleceğimizi inşa edecekler. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu anlamlı gösteriyi hazırlayan çocuklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. günün en özel anı, Çanakkale ruhunu yaşatan çocukların sahne performansı oldu. 57. Alay’ın destansı mücadelesini canlandıran gösteri, seyircileri zaman zaman gözyaşlarına boğdu. Gösterinin ardından sahneye davet edilen protokol üyeleri, gençleri tebrik ederek toplu fotoğraf çekimiyle bu anlamlı anı daha güzelleşti. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve Çanakkale ruhunu yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen bu etkinlik, katılımcılar tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Erzurum halkı, bu tür etkinliklerin genç nesiller için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.