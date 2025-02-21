Grip tanısı konulan çocukların özellikle yüksek ateşin görüldüğü ilk günlerde okula gönderilmemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Eser Akkuş, "Grip tanısı konulan bir çocukta 5 gün süren yüksek ateş olabilir. Özellikle ateşli döneminde çocuğu okula göndermemek gerekmektedir Bu süreçte çocuk evde dinlenmeli, sağlıklı beslenmeli ve doktorun önerdiği tedaviye uyulmalıdır. Bir hasta çocuğun tüm sınıfı olumsuz yönde etkileyeceği ve hasta edebileceği unutulmamalıdır" dedi.

Kış aylarıyla birlikte artan üst solunum yolu enfeksiyonları, özellikle çocukları tehdit -ediyor. Çocuklarda grip vakaları kış aylarında artış gösterirken, uzmanlar aileleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Eser Akkuş, özellikle okul çağındaki çocuklarda gribin hızla yayıldığını ve bazı durumlarda ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirterek açıklamalarda bulundu.

"Doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanmayın"

"Çocuklar sağlığına gerekli özeni her zaman gösteremeyebilir. Bu noktada ailelere önemli sorumluluklar düşüyor" diyen Uzm. Dr. Akkuş, ebeveynlerin çocuklarının sağlık durumunu yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Akkuş, "Özellikle genel durumu iyi olmayan çocuklar mutlaka bir doktora götürülmeli ve doktor önerisi olmadan kesinlikle antibiyotik gibi ilaçlar kullanılmamalıdır. Grip belirtileri dikkatle izlenmeli; yüksek ve düşmeyen ateş, halsizlik, karın ağrısı, kusma ve öksürük gibi semptomlar görüldüğünde vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır" uyarısında bulundu.

"Hastalık döneminde beslenmeye özen gösterin"

Grip tedavisinde ilaç kullanımının yanı sıra beslenmenin de büyük önem taşıdığına dikkat çeken Uzm. Dr. Akkuş, "Aileler, grip olan çocukların beslenmesine çok dikkat etmelidir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme ile tedavi desteklenmezse, gribal enfeksiyon sonrası en sık orta kulak iltihabı ve alt solunum yolu enfeksiyonları gibi komplikasyonlar görülebilir" dedi.

Grip döneminde hem yüksek ateş hem de iştahsızlığa bağlı sıvı kaybının arttığını ifade eden Uzm. Dr. Eser Akkuş, "Bu nedenle çocukların bol sıvı tüketmesi sağlanmalı. Özel bir menü hazırlamaya gerek yoktur ancak katkısız ve koruyucu madde içermeyen doğal gıdalar tercih edilmelidir" diye konuştu.

"D vitamini eksikliği bağışıklığı zayıflatabilir"

Kış aylarında güneş ışığından yeterince yararlanılamadığı için D vitamini eksikliğinin sık görüldüğünü belirten Dr. Akkuş, bu durumun çocukların bağışıklığını zayıflatarak hastalıklara karşı savunmasız hale getirebileceğini söyledi. Uzm. Dr. Eser Akkuş, "D vitamini eksikliği sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de risk oluşturuyor. Aileler, doktor tavsiyesiyle kan düzeylerine baktırmalı ve eksiklik durumunda yaşa uygun dozda D vitamini desteği almalıdır. Ancak bu tür takviyeler mutlaka doktor önerisiyle verilmelidir" uyarısında bulundu.

"Hasta çocuk okula gönderilmemeli"

Grip tanısı konulan çocuklarda özellikle yüksek ateşin ilk günlerinde okula gönderilmemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Akkuş, "Grip tanısı konulan bir çocukta 5 gün süren yüksek ateş olabilir. Özellikle ateşli döneminde çocuğu okula göndermemek gerekmektedir. Yaklaşık 5 - 7 gün boyunca çocuklar evde sağlıklı beslenmeli ve doktorunun verdiği ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Bir hasta çocuğun tüm sınıfı olumsuz yönde etkileyeceği ve hasta edebileceği unutulmamalıdır. Grip genelde aile bireylerinden birine bulaştığında tüm fertlerde görülebilmektedir. Evde grip olan bir kişi varsa o kişi sağlıklı olanlardan uzak durmalı, ev sık sık havalandırılmalı, eller düzenli olarak yıkanmalı, başta havlu olmak üzere ortak eşya kullanımı kısıtlanmalıdır. Bu şekilde bulaştırıcılık riskini azaltmak mümkündür" dedi.

"Ateş 5 günü aşarsa komplikasyon riski var"

Çocuklarda gribin bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Dr. Akkuş, özellikle ateşin süresinin kritik bir belirti olduğunu söyledi. "Grip tanısı konulan bir çocuğun ateşinin 5 gün sürmesi ve düşmemesi normal kabul edilebilir. Ancak ateş 5 günden fazla devam ediyorsa, çocuğun genel durumu iyi değilse, solunum sıkıntısı, öksürük, nefes darlığı ya da ciddi bir orta kulak ağrısı görülüyorsa komplikasyon gelişmiş olabilir" diyen Dr. Akkuş, bu durumda mutlaka tekrar hekime başvurulması gerektiğini belirtti.

Bu tür vakalarda detaylı tetkiklerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Eser Akkuş, "Çocuğun genel durumuna göre ayaktan veya yatarak tedavi uygulanabilir. Gerekirse akciğer filmi çekilir, kan testleri yapılır ve ek ilaç tedavisi başlanır. Çünkü akciğer enfeksiyonları çocuklarda hızlı ve ağır seyredebilir. Bu nedenle erken teşhis ve düzenli takip hayati önem taşır" şeklinde konuştu.

"Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar risk altında"

Çocukların bağışıklık sisteminin grip karşısında önemli bir koruma kalkanı olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Akkuş, "Sık sık grip olan çocuklar için kapsamlı tetkikler yapılmalı ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için gerekli önlemler alınmalıdır. Okul gibi kalabalık ortamlarda hastalığın bulaşma riski yüksek olduğundan, aileler çocuklarını bu ortamlarda daha dikkatli takip etmelidir" dedi.