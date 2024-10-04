Çocuklarda en yaygın kronik hastalıklardan biri olan astım, ortalama her 10 çocuktan birinde görülüyor. Medicana Sağlık Grubu Çocuk Alerji Bölümü’nden Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, astım tedavisinde hekim, hasta ve aile iş birliği sağlandığı ve düzenli takip ve tedavi edilerek hastalığın kontrol altına alınabildiğini söyledi.

Çocuklarda astım, genellikle ev tozu, polen, kedi, köpek gibi alerjenler, viral enfeksiyonlar, hava kirliliği ve sigara dumanı gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, astımın çocukluk çağında iyi tedavi edilir ve akciğer hasarı önlenirse, erişkin dönemde hastalığın devam etme olasılığının azalacağını söyledi.

Astımın alerjenler, soğuk hava, sigara dumanı, ağır kokular, hava kirliliği, kimyasallar, egzersiz gibi tetikleyicilerle ortaya çıkabildiğini ifade eden Sözmen, “Astımı olan çocukların aralıklı olarak öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, hırıltı, göğüste sıkışma hissi gibi şikayetleri olur. Aralarda tamamen iyilik hali olur. Sürekli, hiç düzelme göstermeyen veya giderek kötüleşen belirtilerde başka hastalıklar düşünülmelidir. Astımlı çocuklar bazen şikayetleri aniden yoğunlaştığında astım atağı yaşayabilir. Bu ataklar acil ve dikkatli tedavi gerektirir” dedi.

Aile eğitimi önemli

Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, alerjik astım tedavisinde, eğitim, korunma, ilaç tedavisi ve gerektiğinde immünoterapinin önemli olduğuna değinerek, “Eğitim, hastalığın doğası ve çocukların nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgi vermeyi içerir. Viral enfeksiyonların astımı tetikleyebileceği için grip aşısı, el hijyeni ve kalabalık ortamlardan kaçınma önemlidir. Ayrıca ev içinde sigara içilmemesi ve parfüm gibi kimyasal maddelerden uzak durulması gerekir” diye konuştu. Alerjik astım tedavisinde kullanılan ilaçların hastalığı ortadan kaldırmadığına değinen Sözmen, yanlış ilaç kullanımının tedaviyi başarısız kıldığına işaret ederek ailelere bu konuda iyi bir eğitim verilmesi gerektiğini kaydetti.

Çocuklarınızı bunaltmayın

Sözmen, çocuklarında alerji, özellikle de astım olan anne ve babaların, “Dışarı çıkma, koşma, spor yapma” gibi yasaklarla çocukların hasta olmasını engellemeye çalıştıklarına vurgu yaparak, şunları söyledi: “Astım kontrol altında olduğu sürece biz hekimler çocukların spor yapmalarını istiyoruz. Çünkü sporun hem akciğer kapasitesini arttırıcı etkisi var hem de çocuklarımızı obeziteden koruyor. Astımlı hastanın obez olması astım atağına girme olasılığını maalesef arttırıyor ve astımın daha zor kontrol altına alınmasına neden olabiliyor. Burada tabii kayak gibi aşırı soğuğa maruziyetin olduğu durumlar ya da derin dalış gibi sporlarda dikkatli olunmalı ama astım genel olarak sporu kısıtlayan bir hastalık değil.”