2025 Optimist Avrupa Şampiyonası, 43 ülkeden 256 sporcunun katılımıyla Çeşme’de yapılan törenle başladı.

Tören, protokol üyelerinin, Uluslararası Optimist Sınıf Birliği-IODA yönetiminin, ülkelerini temsil eden yelken kafilelerinin, uluslararası ve ulusal yarış yönetiminin, sporcu ailelerinin yer aldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Çeşme Belediyesi Güneşlenme Terası’ndaki resmi açılış töreni ile tamamlandı.

Açılış törenine; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, IODA Başkan Yardımcısı Carmen Casco, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Avrupa Yelken Federasyonu-EUROSAF Başkanı Pınar Coşkuner Genç, Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Akın Satkan, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Şube Müdürlerimiz, TYF Başkan Yardımcısı Hakan Yenigün, Yönetim Kurulu Üyesi Meliha Canpolat ve Murat Şener, TYF Teknik Kurulu Başkanı ve Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü Başkanı Tolga Yağlı ile Federasyon yöneticileri, hakemleri, sporcu aileleri ve sporcular katılım gösterdi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak konuşmasına; başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi’ne, ev sahibi kulübümüz Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü’ne ve Şampiyonanın tüm katılımcılarını ağırlayan otel yetkililerine destekleri için teşekkür ederek başladı. Başkan Akdurak, sportmenlik, centilmenlik ve dostluk kavramlarının bu şampiyonada ön planda olması gerektiğini vurguladı.

Optimist sınıfının yelken sporunun temeli olduğunu; bu şampiyonada kazanılacak başarıların yanı sıra edinilecek dostluklar ve hatıraların unutulmaz olacağını dile getirdi.

Tüm ülkelere başarılar dileyerek yarışların saygı, nezaket ve spor ruhu içinde geçmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından, şampiyonaya katılan ülkeler alfabetik sırayla sahneye davet edilerek seremoni için hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törenin sonunda, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve IODA Başkan Yardımcısı Carmen Casco, birlikte optimist açılış bayrağını göndere çekerek resmi olarak yarışı başlattılar.

Yarışın ilk gününde 2 yarış tamamlandı

2025 Optimist Avrupa Şampiyonası’nın ilk gününde ise güçlenen rüzgarla iki yarış tamamlandı.

2025 Optimist Avrupa Şampiyonası, Çeşme’de güçlenen rüzgârlar ve neredeyse kusursuz yelken şartları eşliğinde gerçekleştirilen iki heyecan dolu yarışla başladı.

Günün ilk startı, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve Uluslararası Optimist Sınıfı Birliği (IODA) Başkan Yardımcısı Carmen Casco tarafından verildi.

Toplamda 43 ülkeden 256 sporcu, dört farklı filoda kıyasıya mücadele etti. İlk günden itibaren rekabetin yüksek olduğu yarışlarda dikkat çeken performanslar sergilendi.

Erkekler kategorisinde, sıralamanın ilk üç sırasında Yunanistan’dan Georgios Mandilas 1. sırada, İspanya’dan Lluc Garcés 2. sırada ve İngiltere’den Bear Baker 3. sırada yer aldı. Optimist Milli Takımı’ndan Mehmet Asar 4. sıraya, Cengiz Eren Güvenç ise 5. sıraya yerleşerek önemli bir başlangıç yaptı.

Kızlar kategorisinde, Polonya’dan Antonina Dziekanska 1. sıraya yerleşirken, Maria İspanya’dan De Lluc Bestard 2, Brezilya’dan Uma Creixell ise 3. oldu. Milli sporcularımızdan Ege Naz Aydın günü 5. sırada, Ada Vera Tüfekçiler ise 6. sırada tamamladı.

Şampiyona dün ilk start düdüğü ile başlarken, 3 Haziran’da yapılacak olan kapanış ve ödül töreni ile sona erecek.