Bolu’da trafik polisleri tarafından Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda bisikletlere bindirilen öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı şekilde öğreniyor.

Bolu’da 2024-2025 eğitim öğretim yılında çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenerek bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler yapılmaya devam ediliyor. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklara eğitim veriliyor.

Eğitim ve eğlence bir arada

Trafik Eğitim Parkı’nda gerçek trafik şartlarına benzer tasarlanmış yollar, caddeler ve trafik işaretleri bulunuyor. Öğrenciler, trafik polisleri eşliğinde önce teorik eğitim alıyor ardından özel olarak hazırlanan parkurlarda uygulamalı eğitimlerle trafik kurallarını öğreniyor. Bisikletlerle yapılan uygulamalarda çocuklar, trafik ışıkları ve işaretlerine uymayı, yaya geçitlerinde güvenli yürümeyi ve iki araç arasındaki güvenli takip mesafesini öğreniyorlar. Eğitim ve eğlencenin bir arada olduğu Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimlerin, eğitim-öğretim yılı sonuna kadar süreceği öğrenildi.