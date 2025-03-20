Kocaeli Büyükşehir, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında çocuk kitaplarının sevilen yazarı Merve Gülcemal’i minik dostlarıyla buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde çocuk kitaplarının sevilen yazarı Merve Gülcemal’i minik dostlarıyla buluşturdu. Milli İrade Meydanı Sanat Kafe’de gerçekleştirilen söyleşide yazar, çocuklara birbirinden güzel masallar anlattı.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor. Programlar kapsamında çocuk kitaplarının sevilen yazarı Merve Gülcemal, Sanat Kafe’de çocuklarla buluştu. Çocukları “Hoş geldiniz” diyerek karşılayan Gülcemal, onları kendisiyle buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti. Sohbette masal dünyasına harika bir yolculuk gerçekleştirildi. Çocuklar, yazarın keyifli anlatımıyla, Keloğan, Kurt gibi masal kahramanlarının maceralarına ortak oldu. Ramazan eğlencesine renk katan hikâyeler çocukların kahkahalarıyla Sanat Kafe’yi adeta bayram yerine çevirdi.

EN GÜZEL DUYGU ALLAH SEVGİSİ

Yazar Merve Gülcemal söyleşide ayrıca minik dostlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Çocuklara Allah bilincine yönelik sorular yönelten yazar, “Allah çok güçlü ve bu gücü sınırsız. Onun büyük bir merhameti ve sevgisi var. En çok da çocukları seviyor ve koruyor. Rabbimizin sevgisi her zaman sizin, evlatlarımızın üzerinde olsun” diye konuştu. Sevilen yazar, söyleşinin sonunda kendisini izlemeye gelen çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafları çektirerek, aileleriyle sohbet etti. Programa katılanlar keyif dolu anlar yaşadı.