Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İklim ve Çevre Bilim Merkezi sayesinde çocuklar, bilim ve doğayla iç içe tatil geçiriyor. Ara tatilde etkinliklerin yoğunlaştığı merkezde eğlenerek öğrenen çocuklar, düzenlenen 5 farklı atölye çalışmasına katıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, eğlenceli ve öğretici etkinlikleriyle çocuklar için ara tatili daha eğlenceli ve ilginç hale getiriyor. Bu kapsamda çocuklar için atölye çalışmaları gerçekleştirildi. ’Minik Mucitler, Deniz Canlıları, Fen Bilimleri, İklim ve Çevre, Astronomi ve Uzay Bilimleri’ olmak üzere 5 farklı alanda gerçekleştirilen atölye çalışması, çocukları eğlenceli ve eğitici bir keşif yolculuğuna çıkardı. Hem görsel, hem de deneyimsel içeriklerle öğrendiklerini pekiştiren çocuklar, inceledikleri alanlarla ilgili farklı atölye çalışması yaptı. Atölye sayesinde çocuklar, iklim değişikliği, çevre kirliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, küresel ısınma ve biyoçeşitlilik gibi konularda farkındalık kazandı.

"Yoğun bir talep var"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi şefi Duygu Ezici, ara tatile özel atölyeler hazırladıklarını belirterek, "Bunlardan biri Minik Mucitler Atölyesi. Ebeveyn katılımlı bir atölye. Aileler için de güzel bir aktivite oluyor aynı. Ara tatil için hazırladığımız Minik Mucitler’e ek Deniz Canlıları, Fen Bilimleri, İklim ve Çevre, Astronomi ve Uzay Bilimleri atölyesi olmak üzere toplam 5 atölyemiz var. Yoğun bir talep var. Taleplerden dolayı çok mutlu ve memnunuz" dedi.