Çayırova’da ilk ve ortaokul öğrencileri, belediye personelleriyle birlikte Şehit Polis Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı’nda fidanları toprakla buluşturdu.

Çocukların doğayla iç içe büyümesi ve çevre bilincinin aşılanması amacıyla yapılan çalışmada, Demirsaç İlk ve Ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Şehit Polis Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı’nda fidanları toprakla buluşturdu. Öğretmenleri ve velileriyle birlikte mesire alanına gelen öğrenciler, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kendileri için hazır ettiği alanlara çam ağacı fidanı ekti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kendilerine öğrettiği şekilde fidanları saksılarından çıkaran öğrenciler, ağaç dikmenin mutluluğunu yaşadı.