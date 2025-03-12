Antalya Bilim Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle anneleri ve çocukları sanatla buluşturdu.

Kepez Belediyesi’nin Dokuma Park alanında hizmet veren Antalya Bilim Merkezi, anne-çocuk etkinliğine ev sahipliği yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Antalya Bilim Merkezi’nin "Neşeli Adımlar Atölyesi" kapsamında 4-6 yaş grubundaki çocuklar ve annelerini bir araya getirdi. Yemyeşil doğanın içinde, portakal çiçekleri kokusu eşliğinde gerçekleşen etkinlikte anneler ve çocuklar, tuval boyama yaparak keyifli vakit geçirdi. Anneler ve çocukları, fırçalarını renklere bulayarak kendi eserlerini oluştururken, sanatın birleştirici gücüyle unutulmaz anılar biriktirildi.