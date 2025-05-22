Mersin’in Tarsus ilçesinde kreşlerde çocuklara yönelik gerçekleştirilen aktivitelerle İngilizce öğretiliyor.

Tarsus Belediyesinin, kreşlerinde hem akademik hem de sosyal gelişime odaklanarak, çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya devam ettiği bildirildi. Tarsus Belediyesine bağlı 10 kreşte, alanında uzman eğitmenler tarafından özenle hazırlanan aktivitelerle çocuklar, erken yaşta İngilizceyi eğlenceli bir dünyanın kapısı olarak keşfediyor. Hem sınıf içinde hem de sınıf dışında düzenlenen etkinler, drama, şarkı, oyun ve doğa keşfi gibi çeşitli yöntemleri bir araya getirerek öğrenmeyi kalıcı ve keyifli kılıyor.

’Okulun sadece dört duvardan ibaret olmadığı’ anlayışıyla hareket ettiği aktarılan Tarsus Belediyesi Kreş Müdürlüğünün, çocukların her yaşantıdan bir öğrenme etkinliği çıkarabileceği düşüncesiyle sınıf dışı alanlarda da İngilizceyi günlük yaşama taşımayı hedeflediği kaydedildi.Bahçede yapılan doğa yürüyüşlerinde İngilizce nesne tanıtımları, oyun parkında gerçekleştirilen rol yapma aktiviteleri ve sanat atölyelerinde İngilizce talimatlarla rehberlik edilen çalışmalar, miniklere dil becerilerini pratiğe dökme fırsatı sunuyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Çocuklarımız, yarının dünyasında kendilerine güvenle yer alacak bireylerdir. Onlara sadece bilgiyi aktarmak değil, öğrenmeyi sevdirip ufuklarını genişletmek de bizlerin sorumluluğudur. Belediye olarak kreşlerimizde sunduğumuz zengin İngilizce programla miniklerimizi erken yaşta dil becerileriyle donatarak, onlara global bir geleceğin kapılarını aralıyoruz. Büyük hayaller, küçük adımlarla başlar. Tarsus Belediyesi olarak her adımda yanlarındayız" dedi.