Gaziantep’te yaşayan 70 yaşındaki Eşref Savaş, 11 yaşındayken kazandığı okuma alışkanlığını 60 yıldır sürdürüyor. Savaş, kitaba olan sevgisi ile açtığı dükkanda da 47 yıldır sahaflık yapıyor.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Eşref Savaş’ın kitap sevgisi ortaokul öğrencisi iken başladı. Öğrencilik yıllarında kitaba olan sevgisi ile sahafların yer aldığı çarşıya giderek gününün büyük bir bölümünü kitapçılarda geçiren Eşref Savaş, ders çalışmanın yanı sıra sürekli kitap okudu.

Ortaokul öğrencisi iken kitaplarla tanışan Eşref Savaş, yaklaşık 60 yıldır tutkuyla kitap okumaya devam ediyor. Vaktinin büyük bir bölümünü kitaplara ayıran Savaş, kitaba olan sevgisi ile açtığı dükkanda da 47 yıldır sahaflık yapıyor. Şahinbey ilçesindeki tarihi Mecidiye Han içerisinde yer alan Sahaflar Çarşısı’ndaki küçük dükkanında sahaflık yaparak geçimini sağlayan Savaş, yaşı 70 olmasına rağmen kitaba olan sevgisi ile sürekli kitap okuyor. Kitap sevgisi ile başladığı sahaflıkla 47 yılını geçiren Savaş, çocuklara ve gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için de büyük çaba sarf ediyor.

"Bu işi severek yapıyorum"

Öğrencilik yıllarında kitap okumayı çok sevdiği için içindeki kitap sevgisinin etkisiyle sahaf olduğunu belirten Savaş, "Yaklaşık 47 yıldır kitap işiyle uğraşıyorum. Yani kitapçılık yapıyorum. İki yıl devlet memurluğu yaptım, bu süreçte de devlet kitapları yapıyordum. Kitap okumayı severim. Ortaokuldan beri kitap okurum. Kitap sevgim beni kitapçı olmaya kadar uzandırdı. Bu işi severek yapıyorum. Çünkü kitap okumak insanı farklı bir dünyaya adım atmasına neden oluyor. Her kitabın içerisinde ayrı bir dünya var. Kitap okuyan kişinin kelime dağarcığı yükseliyor, anlama kapasitesi artıyor ve konuşma diksiyonu daha düzgün hale geliyor. Anlama kapasitesi de çabuklaşıyor. Bu kazanımların hepsi kitap okumanın insana kazandırdıkları faydalardır" dedi.

"Gelecek nesillere iyi örnek olmak lazım"

Sahaf olarak hem okuduğunu hem de öğrencilere kitap sevgisini aşılamaya çalıştığını söyleyen Savaş, "Ben gençlere de dilimiz döndüğü kadar kitap okumanın faydalarını anlatıyorum. İnşallah faydalı olduğuma da inanıyorum. Gelecek nesillere iyi örnek olmak lazım. Çünkü geleceğimizi gençler tayin edecektir. Kitap okuyan gençleri örnek alan çocuklar da kitap okuyarak daha güzel bir Türkiye için yararlı olacak ve bize katkı sağlayacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Allah’a şükür bu durumdan da memnun olduğumu söyleyebilirim"

Bu yaşına kadar okuma alışkanlığından vazgeçmediğini ifade eden Savaş, "Ben ortaokul yıllarından beri kitap okurum. Allah’a şükür bu durumdan da memnun olduğumu söyleyebilirim. Kitap okumanın bana çok şey kattığına inanıyorum. Ortaokulda ve lisenin başlarında kitapçılardan hiç çıkmazdım. O dönem Gaziantep’te zaten kültürel kitap satan yer çok fazla değildi. Kitapçılarda yeni gelen kitapları takip ederdim. Harçlığımdan kısarak kitap alırdım. Bu şekilde bir kitapsever oldum ve daha sonra da kitapçı dükkanı açtım. Gözüm pek fazla görmese de kitap okumaya da halen devam ediyorum" şeklinde konuştu.

Sahaflıkla 3 çocuğunu da okumanın mutluluğunu yaşayan Savaş, mesleğe başladığı günden bu yana sürekli okuduğunu da sözlerine ekledi.

Eşref Savaş’ın dükkanına gelerek kitap okuyan öğrencilerden Kardelen Can, "Yaklaşık iki yıldır Şahinbey Belediyesi’ne ait Millet Kütüphanesi’ne geliyorum. Eşref amcayı uzun süredir tanıyorum. Kendisi çok fazla kitap okuyan, kitap okumayı seven ve gençlere örnek olan biridir. Aynı zamanda çok motive edici biridir. İlerlemiş yaşına rağmen kendisi halen kitap okuyor ve bize de örnek olmaya devam ediyor. Sürekli olarak gençleri kitap okumaya teşvik ediyor" diye konuştu.