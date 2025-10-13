Menteşe Belediye Tiyatrosu, ekim ayı tiyatro programı kapsamında ‘Çocuk Parkı Yaraları’ oyunu izleyici ile buluştu.

Zihni Derin İş Merkezi Ayhan İçöz Salonu’nda ücretsiz olarak sahnelenenden oyuna izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Kayleen ve Doug’un çocukluktan yetişkinliğe uzanan bağının, anlatıldığı iç hesaplaşmayı aktaran dram türündeki tek perdelik oyunu izleyen tiyatro severler gösteri sonunda oyuncuların performanslarını uzun süre alkışladılar. Oyun 17 ve 24 Ekim tarihlerinde Ayhan İçöz Salonu’nda yeniden sahnelenecek.

‘Yolcular’ oyunu 31 Ekim’de prömiyer yapacak

Menteşe Belediye Tiyatrosu’nun bir diğer oyunu olan "Yolcular" ise 31 Ekim Cuma günü Saat 20.00’de Zihni Derin İş Merkezi Ayhan İçöz Salonu’nda ücretsiz olarak sahnelenecek. Bir otobüs garında kesişen hayatlar üzerinden yaşamın anlamına, vedalara ve yeni başlangıçlara odaklanan oyun, trajedi ile komediyi birleştirerek insanın kendisiyle yüzleşmesini anlatıyor.

Ücretsiz olarak izlenebilecek oyunların davetiyeleri, oyunların sahneleneceği haftanın pazartesi gününden itibaren Menteşe Belediye Tiyatrosu ofisinden temin edilebilecek.