Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde eğitim gören minikler, festival havasında geçen programda hünerlerini sergiledi.

Miniklerin geleceğe daha donanımlı, daha özgüvenli şekilde hazırlanmasına imkan sunan ve okul öncesi eğitim almasına imkan sağlayan Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde kapanış programı gerçekleştirildi. Etkinlikte, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı eserlerin sergilendi, yüz boyama etkinlikleri yapıldı ve sihirbaz gösterileri düzenlendi. Program festival havasında gerçekleşirken Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Göreve geldikten sonra eğitime büyük önem verdik. Yavrularımızın milli manevi değerlerine bağlı olarak, geleceğe daha özgüvenli yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürdük. Bugün de burada çocuklarımızın hazırladıkları gösterileri izlemek için bir aradayız. Ben tüm öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. Biz eğitimin ve çocuklarımızın her zaman yanındayız." dedi.

Miniklerin gösterileri beğeni topladı

Konuşmaların ardından tüm çocuk kulüplerinde yer alan öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sahneledi. Minik Çayırovalıların gösterileri, izleyenlerden büyük alkış aldı. Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından, program sihirbaz etkinliği ile sona erdi. Düzenlenen etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "Çocuk kulüplerimizde azim, neşe ve öğrenme tutkusuyla dolu eğitim dönemini daha başarıyla tamamladık. Kapanış programında yavrularımızın sahnelediği muhteşem gösteriler hepimizi büyüledi. Geleceğimizin parlayan yıldızları olan çocuklarımızın her bir başarısı, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu özel günde coşkusunu bizimle paylaşan değerli velilerimize ve özveriyle görev yapan kıymetli öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Hayalleriyle dünyayı aydınlatan çocuklarımızla nice eğitim serüvenlerinde buluşmak dileğiyle" açıklamasında bulundu.