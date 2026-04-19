Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kente kazandırdığı projeler arasında yer alan Huzurkent Çocuk Kampüsü, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gördü. Lojistik Merkezi içerisinde hizmet veren kampüs, günlük 500 kişilik kapasitesiyle 3 ayda 4 bin 76 çocuğa ulaştı.

Toroslar, Mezitli ve Silifke'nin ardından 4'üncü çocuk kampüsü olarak hizmete giren merkezde, çocukların sosyal, bilişsel, duyusal ve motor becerilerini geliştirmeye yönelik 9 farklı atölye bulunuyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kampüste; anne-çocuk katılımlı oyun atölyesinden masal dramaya, doğa ve resim hobiden dans ve müzik ritim çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede eğitimler veriliyor. Ayrıca akıl zeka oyunları, tasarım ve robotik kodlama ile mutfak atölyeleri de çocuklara farklı alanlarda deneyim kazandırıyor.

Her biri 6 hafta süren atölye programlarında çocuklar, süreç sonunda farklı atölyelere geçiş yapabiliyor veya aynı atölyede devam edebiliyor.

'3 ayda 4 binin üzerinde çocuğa ulaştık'

Huzurkent Çocuk Kampüsü Birim Sorumlusu Rehber Öğretmen Çilem Özkan, kampüsün 21 Ocak 2026 itibarıyla hizmete başladığını belirterek, '3 aydır aktif olarak hizmet veriyoruz. Günlük 500 kişilik kapasitemiz var. Açıldığımız günden bu yana 4 bin 76 çocuğa ulaştık' dedi.

Kampüste tamamen çocuk odaklı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özkan, ailelerin de bu süreçte sosyalleşme imkanı bulduğunu kaydetti.

Veliler ve çocuklar memnun

Çocuklarını kampüse getiren velilerden Leyla Keskin, kampüsün bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Burası bizim için bulunmaz bir yer oldu. Çocuklarımız gelişiyor, bizler de sosyalleşiyoruz' diye konuştu.

Hatun Özkan ise çocuklarının müzik ve akıl zeka atölyelerine katıldığını belirterek, 'İmkansızlıktan başka yerlere gönderemiyorduk. Burası bizim için büyük bir fırsat' ifadelerini kullandı.

Çocuklar eğlenerek öğreniyor

Kampüse katılan çocuklar da etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Atölyelerde yeni arkadaşlıklar kurduklarını ve farklı aktivitelerle kendilerini geliştirdiklerini belirten çocuklar, kampüsün açılmasının kendileri için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Huzurkent Çocuk Kampüsü, hem çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunması hem de ailelere sosyal bir alan oluşturmasıyla bölgeye canlılık kazandırmaya devam ediyor.