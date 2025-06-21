23 Nisan kutlamalarında bir günlük Amasra Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan öğrencinin ilk talimatı karne gününde yerine getirildi. Küçük belediye başkanı ve arkadaşlarına, karne gününde çizgi film izlettirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın koltuğuna bir günlüğüne oturan Masal Şenyerli, makamda verdiği ilk talimat ise kendisi, arkadaşları ve tüm çocuklar için sinema kurulup, buz devri isimli çizgi filmin izlettirilmesini istedi. Bu talep karşısında şaşıran belediye çalışanları ise hemen hazırlıklara başladı. Masal Şenyerli ve arkadaşlarının karne aldığı günün akşamına gerekli hazırlıklar yapılırken, ilçedeki Barış Akarsu Parkımda bulunan meydanda sinema kuruldu. Buz Devri isimli çizgi film izlettirilen çocuklara film öncesinde ise pamuk şeker, pat mısır gibi sevdikleri yiyecek ve içecekler ikram edildi.

Çocuklar, etkinlik nedeniyle Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve çalışanlarına teşekkür ederken, Başkan Çakır ise etkinlik ile hem 23 Nisan’da verdikleri sözü tuttuklarını hem de ilçedeki tüm öğrenciler için karne hediyesi vermek istediklerini kaydetti.