Kütahya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu öncesi kimliğini kaybeden ve sınava yetişememe ihtimali olan öğrenciler, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde sınava zamanında girebildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi’ne gelen 6 değişik alandaki 5 öğrenci, sınav merkezi önünde kimlik belgesinin yanında olmadığını fark etti. Durumu görevlilere bildiren öğrenciye, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Şahin Timleri yardımcı oldu.

Polis ekipleri, öğrencileri hızla Kütahya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı. Bİr öğrenci de sınava yetişememe ihtimali üzerine motosikletli ekip tarafından sınav merkezine ulaştırıldı, sınavın başlamasına dakikalar kala öğrencinin salona girişini sağladı.

Polisin zamanla yarışan bu örnek müdahalesi, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından takdirle karşılandı.