AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Çoban Hayrı’nda vatandaşlarla buluştu.BALIKESİR (İGFA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Havran’ın Çakmak Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel “Çoban Hayrı” etkinliğine katıldı. Vatandaşlarla aynı sofrada buluşan Canbey, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Çakmak Mahallesi’nde her yıl geleneksel olarak organize edilen hayır programı, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe Dr. Mustafa Canbey’in yanı sıra Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti İlçe Başkanı Sercan Şık, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşmacı olarak Şevki Yılmaz Hoca yer aldı. Dualar eşliğinde başlayan etkinlikte, kurulan sofralar etrafında mahalle halkı ile buluşan Canbey, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Bu toprakların mayasında kardeşlik, birliğin ruhunda muhabbet vardır. Bugün burada aynı duaya ‘amin’ dedik, aynı sofrada buluştuk. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.”

Geleneksel “Çoban Hayrı” etkinliği, Havran’da hem sosyal dayanışmayı güçlendirdi hem de gönül köprülerini pekiştirdi.