CK Enerji Akdeniz Elektrik ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Enerji Okuryazarlığı" Projesi’nin 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’ndaki son eğitimi gerçekleştirildi. Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Barbaros Ortaokulu’ndaki eğitime 220 öğrenci ve 6 öğretmen katıldı. Enerji verimliliği, tasarruf alışkanlığı ve sürdürülebilir yaşam bilinci kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Antalya’nın 5 ilçesinde 20 okulda eğitim düzenlendi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından yürütülen "Enerji Okuryazarlığı" Projesi’nin 2024-2025 eğitim-öğretim dönemindeki son eğitimi, 6 Mayıs 2025 tarihinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Barbaros Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Programa, 220 öğrenci ve 6 öğretmen ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç da katıldı. 2018 yılından bu yana devam eden proje bugüne kadar Akdeniz Bölgesi genelinde on binlerce öğrenciye ulaşarak, enerji kaynaklarının bilinçli kullanımı konusunda önemli bir farkındalık oluşturdu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz törende yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin ’enerji elçisi’ olarak hem evlerinde hem okullarında hem de çevrelerinde enerji verimliliğini teşvik edeceklerine ve bu konuda sorumluluk alacaklarına inanıyoruz. Enerjisi ve sinerjisi çok yüksek bir öğrenci topluluğuyla karşı karşıyayız. Enerjisi yüksek olan öğrencilerimizle enerji verimliliği hususunda çalışmalar yapacağımız için çok mutluyuz. Öğrencilerin görevlerini en iyi şekilde yapacağından eminim. Tüm öğrencilerimizin enerji elçiliği görevini kutluyorum" dedi.

Toplam 20 okulda eğitim verildi

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Antalya’nın beş ilçesinde toplam 20 okulda eğitim verildiğini söyledi. Fahrettin Tunç, "Proje ile çocukların enerji kaynaklarının sınırlı olduğu gerçeğiyle tanışmaları, küçük yaşlardan itibaren enerji tasarrufu ve çevre bilinciyle hareket etmeleri amaçlandı. Enerji Okuryazarlığı projemiz ile enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve tasarruf alışkanlığı konusunda bilinçli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Antalya’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okullarda öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı bilgilendiriyoruz. 2018’den bu yana yaklaşık 20 bin öğrenciye ulaştık. Proje, öğrencileri olduğu kadar öğretmenleri ve okul yöneticilerini de kapsayan kapsamlı bir bilinçlendirme süreci sundu" dedi.

"Projeyi gelecek yıllarda da sürdürmeye kararlıyız"

Enerji kaynaklarının sınırlı olduğuna dikkat çeken Fahrettin Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilinçli kullanım, tasarruf, yenilenebilir kaynaklara yönelim gibi kavramlarla enerjiyi sürdürülebilir bir şekilde yönetebiliriz. Bu anlayışı ne kadar erken yaşta benimsersek, gelecek kuşaklara o kadar güçlü ve yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Projeyle enerjinin önemini, kaynakların nasıl verimli kullanılabileceğini, günlük yaşamda nasıl küçük ama etkili değişiklikler yapabileceğimizi çocuklarımıza anlatmaya çalıştık. Projemizi Millî Eğitim Bakanlığı’ndan ve İl Milli Eğitim Müdürümüzden aldığımız destekle önümüzdeki yıllarda da sürdürmeye devam etmekte kararlıyız."