Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir apartman dairesinde gece geç saatte çıkan yangın paniğe neden oldu.

Gece saat 03.00 sularında Dicle Mahallesi Namık Sokak Yural Apartmanında Fuat Yural’a ait dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını erken fark eden aile bireyleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Yangında dumandan etkilenen biri itfaiye eri olmak üzere 3 kişi Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeni ile evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.