Kuruyemiş sektörünün önde gelen markalarından Çitlekçi’nin 30’uncu yılına özel düzenlediği TOGG kampanyası sona erdi. 31 Mayıs itibarıyla tamamlanan kampanyaya, milyonlarca kuponla rekor seviyede katılımın gerçekleştiği açıklandı.

Tunçlar Holding bünyesinde bulunan ve Türkiye genelinde şubeleriyle hizmet veren Çitlekçi, sektörde bir ilki gerçekleştirerek toplamda 30 adet TOGG marka otomobil hediye ettiği kampanyasını tamamladı. Şirketten açıklanan verilere göre, 30’uncu yılı anısına düzenlenen bu özel kampanya kapsamında ülke genelinden toplanan kupon sayısı milyonlara ulaştı. Şirket yetkilileri kampanyanın sektörde, ilk kez bu ölçekte bir marka iş birliği olarak kayda geçtiği belirterek, sadece müşteri odaklılık açısından değil, marka iletişimi ve dijital etkileşim anlamında da amaçlandığını, kampanya kapsamında sadece fiziksel mağazalarda değil, dijital kanallarda da milyonlara ulaşıldığını açıkladı.

Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, yoğun katılım karşısındaki memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye genelinde bu seviyede bir kitleye ulaşmak, bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Bu başarı, Çitlekçi ailesinin gösterdiği güçlü bağın, ortak heyecanın ve emeğin bir yansıması. Katkı sunan tüm müşterilerimize, özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza ve bu sürece gönülden destek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Çekiliş 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14.00’te, Milli Piyango İdaresi ve noter gözetiminde, halka açık bir organizasyon olarak gerçekleştirilecektir. Çekiliş, aynı zamanda şirketimizin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır. Böylece tüm katılımcılar süreci şeffaf bir şekilde anbean takip edebilecektir."