Kırıkkale’de cinsel taciz suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, cinsel taciz suçundan aranan E.A. (43) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: iha