Çin'nin dört büyük tarihi başkentinden birisi olan Xi’an kentinde düzenlenen İpek Yolu Uluslararası Turizm Fuarı’nda ilgi odağı Trabzon oldu.TRABZON (İGFA) - Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Trabzon, İpek Yolu Uluslararası Turizm Fuarı’nda şehrin doğal güzelliklerini, tarihi dokusunu ve turizm potansiyelini fuar ziyaretçilerine tanıttı. Fuarda Trabzon standı, etkinlik boyunca ziyaretçilerin odak noktası haline geldi.

Çin Shaanxi Kültür ve Turizm Departmanı tarafından düzenlenen fuara, dünyadaki 73 ülke ve bölgeden, 5 binden fazla turizm ve kültür kuruluşunun katılımı ile gerçekleşti.

Üç gün sürecek fuarın açılış töreninde konuşan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Çin ile Türkiye arasındaki turizm ilişkilerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti’nin 2001 yılında Türkiye’yi resmi turizm destinasyonu olarak ilan etmesinin ardından ilişkiler her yıl gelişerek devam etti. Bu fuar sayesinde ilişkilerimizin daha da ileri bir seviyeye taşınacağına eminiz. Tarihi İpek Yolu’nun denize ilk ulaştığı şehir olan Trabzon, doğal ve tarihi zenginlikleriyle Çinli ziyaretçileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaktır. Ayrıca bu fuarın, Xi’an ile Trabzon arasında güçlü bağların kurulmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. Şehrimizi onur konuğu olarak kabul etmeniz bizleri ziyadesi ile mutlu etti ”

Çin’in turizmdeki önemine dikkat çeken TİSAD Başkanı Murat Çavga, “Çin, nüfusu ve her yıl 150 milyon kişinin katıldığı turizm hareketliliği ile dünyanın dikkatini çeken dev bir pazar haline geldi. Ancak Türkiye bu pazardan yeterli payı alamamaktadır. Trabzon’umuz, doğal güzellikleri ve kültürel altyapısıyla Çinli turistler için cazip bir destinasyon olabilir. Tarihi İpek Yolu üzerindeki konumumuz bu açıdan büyük önem taşıyor. Fuarın adının da İpek Yolu Turizm Fuarı olması bizi ayrıca heyecanlandırdı. Yeni pazarlara açılma vizyonumuz doğrultusunda bu projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Etkinlikle Trabzon’u temsilen Çin’de yer alan heyette, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Kadir Hatipoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş, TİSAD Başkanı Murat Çavga, Türk Çin Kültür Derneği Başkanı ve Ligarba Turizm Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Karslı, Mercure Otel Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yiğit, Mercure Otel Genel Müdürü Tuncay Beyaz, Ekol Event Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çiftci ve Best Western Otel Satış Müdürü İrem Birinci bulunuyor.