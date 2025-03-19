Aydın’ın Çine ilçesindeki Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde görev yapan Dr. Derya Başkaya’nın, pankreas iltihabı nedeniyle ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Çine Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan 30 yaşındaki Dr. Derya Ece Başkaya’nın ani ölümü Aydın’daki sağlık camiasını yasa boğdu. Genç yaşında hayatını kaybeden Başkaya’nın, bir süredir pankreas iltihabı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Durumu ağırlaşan ve rapor alan genç doktorun, pankreas iltihabı sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenirken, Başkaya’nın cenazesinin İzmir’in Ödemiş ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA