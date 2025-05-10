İzmir’in Aliağa ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan aranan ve 7 yıldır firari durumda olan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmaları sırasında, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan H.Ö.’nün izini tespit etti. Yapılan uzun süreli takip ve teknik çalışmaların ardından düzenlenen operasyonla H.Ö. gözaltına alındı. H.Ö., Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak Aliağa Şakran Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.