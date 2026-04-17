İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olayla ilgili 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 13.25 sıralarında Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) sevk edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Yunanistan unsurlarınca geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Operasyon sırasında bot içerisinde bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Karaya çıkartılan göçmenler ise İzmir İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.