AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Ideathon Programı'nda, AK Parti Karşıyaka Kadın Kolları Takımı Türkiye üçüncüsü oldu. Toplam 264 takımın katıldığı yarışmada dereceye giren ekip, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

'Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar' temasıyla düzenlenen yarışmada ekipler, toplumsal sorunlara yönelik yenilikçi politika önerileri geliştirdi. Final aşamasına yükselen 15 takım arasında yer alan Karşıyaka ekibi, hazırladığı proje ile üçüncülük kürsüsüne çıktı. Proje, jüri tarafından akademik altyapısı ve saha uygulanabilirliği nedeniyle öne çıkarıldı.

Akademik disiplinle gelen başarı

Takımın liderliğini yürüten Karşıyaka Kadın Kolları Başkanı Ayşe Ümran Erdoğan, projenin stratejik planlama ve final sunum süreçlerini yönetti. Sosyoloji alanında doktora çalışmalarına devam eden Erdoğan'ın yanı sıra ekipte makine mühendisliği alanında doktora yapan Fatma Elif Güneş ve tarih bölümünde yüksek lisans eğitimi süren Dilek Yavaş yer aldı.

'Kadınların neler başarabileceğinin göstergesidir'

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayşe Ümran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

'Bu başarı yalnızca bir yarışma derecesi değil; İzmir'imizin ve Karşıyaka'mızın fikir üretme, proje geliştirme ve toplumsal meselelerde çözüm üretme gücünün bir göstergesidir. Türkiye genelinde gerçekleştirilen böylesine prestijli bir organizasyonda İzmir'i ve Karşıyaka'yı temsil ederek dereceye girmek bizim için büyük bir gurur oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almak ise bu süreci bizim için unutulmaz kıldı. Bu başarı; inanan, çalışan ve üreten kadınların neler başarabileceğinin en güzel göstergesidir. İnandığımız değerler doğrultusunda üretmeye, çalışmaya ve ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz.'