Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Mümin Şalvarlılar

Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
İçeriği Görüntüle

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Hazal Selin Uygur, (Simay Kurt, İrem Çor, Nisa Eroğuz, Sude Taşbaş, Özge Nur Çetiner, Perez, Defne Başyolcu)

Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Naz Aydemir Akyol, Frantti)

Setler: 20-25, 25-20, 19-25, 21-25

Süre: 112 dakika

Kaynak: İHA