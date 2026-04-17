İzmir'de liseli gençleri bir araya getiren TÜGVA İzmir Liseler Arası Futbol Turnuvası 'Gençlig' heyecanı başladı. Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, 'İzmir'imizin 150 farklı takımını, genç ve dinamik lise öğrencilerini bir araya getiren bu 'Gençlig' vesilesiyle TÜGVA İzmir'i ve tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Spor; birleştiren, bir araya getiren, rehabilite eden ve iyileştiren bir olgu' dedi.

İzmir'de TÜGVA Liseler Arası Futbol Turnuvası 'Gençlig' açılış programı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kahramanmaraş'taki bir okula yönelik saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Turnuvanın başlangıç vuruşunu İzmir Valisi Süleyman Elban yaparken, ardından milletvekilleri, il müdürleri ve ilçe başkanları sahaya inerek futbol maçı yaptı. Gençleri dostça bir rekabet ortamında sporla buluşturan 'Gençlig' açılış programına; İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu ve Yaşar Kırkpınar, il müdürleri ile ilçe başkanları ve gençler katıldı.

'Spor birleştiren ve iyileştiren bir olgu'

Sporun birleştirici, rehabilite edici ve iyileştirici gücü sayesinde İzmir'deki gençleri dostça bir rekabet ortamında buluşturan 'Gençlig' organizasyonunun önemini belirten eski Dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, 'Spor; birleştiren, bir araya getiren, rehabilite eden ve iyileştiren bir olgu. Bu yüzden sporumuzun birleştirici iklimi vesilesiyle İzmir'imizin yüz elli farklı takımını, genç ve dinamik lise öğrencilerini bir araya getiren bu 'Gençlig' vesilesiyle TÜGVA İzmir'i ve tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, gençlerine inanan, gençleriyle güçlü ve umutlu olan bir ülke. Gençlerin bu bilinci taşıyıp yarınlara aktarması çok kıymetli ve bu bilincin gerektirdiği hem maneviyat hem de gelişim çok kritiktir' dedi.

'Spor tüm kötülüklere karşı bir panzehir'

Sporun her türlü kötülüğe karşı bir panzehir olduğunu ve İzmir'deki güçlü spor altyapısının tamamen gençlerin hizmetinde bulunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, ''Şuurlu gençlik mukaddesini bilir ve mukaddesini korur' anlayışı, bizleri hem bugün hem yarın aydınlatacak bir şiar. Spor; tüm kötülüklere, şiddete, kavgaya ve bağımlılıklara karşı bir panzehir. İzmir'de müthiş bir spor altyapısı var; sahalarımız, Halkapınar Spor Salonu'muz ve yepyeni yüzme havuzumuz tamamen gençler içindir. Gençlerin gelişimi, ilerlemesi ve hep birlikte hareket etmesi adına bu birlik ortamını ve tatlı rekabeti çok önemsiyoruz' ifadelerini kullandı.

'Mukaddesiyle yol yürüyen gençlik çok hayati'

Mukaddesini bilen bir gençliğin hayati önem taşıdığını ve bu turnuvanın kurumsallaşarak sürdürülmesinin sporun geleceği adına değerli olduğunu ifade eden Kasapoğlu, 'Acımasız bir dünyada mukaddesiyle yol yürüyen gençlik bizler için çok hayati. Bu turnuvayı; milletvekillerimizle, Bilal Başkanımızla ve teşkilatımızla birlikte çok önemli buluyoruz. İnanıyorum ki Yiğit Başkan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen bu rekabetin sonunda kazanacak takım büyük bir başarı elde edecek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun, sporcunun ve spordaki gelişimin yanında hep birlikte var olmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.