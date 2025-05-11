İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri'nde eğitim gören minikler, Anneler Günü’nü renkli etkinlikler ve gösterilerle kutladıKOCAELİ (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çınar Çocuk Evleri, Anneler Günü’nü keyifli bir programla kutladı.

3 ve 4 yaş grubu çocukların özenle hazırladığı gösterilerle, tüm Çınar Çocuk Evleri’nde eş zamanlı olarak Anneler Günü coşkusu yaşandı.

Yeşilova, Tüysüzler, Erenler ve Şirintepe Çınar Çocuk Evlerinin bahçelerinde düzenlenen etkinliklere aileler de yoğun ilgi gösterdi. Anneler, çocuklarının kendileri için hazırladığı özel koro performanslarıyla duygusal anlar yaşarken, program boyunca ikramlar, anne-çocuk atölyeleri ve eğlenceli oyunlar ile unutulmaz bir gün geçirdiler. Miniklerin büyük bir sevgiyle sahnelediği gösteriler, annelere en güzel armağan oldu.