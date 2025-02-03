Buz tutan Çıldır Gölü, her gün bir farklı görüntüye ev sahipliği yapıyor. 11 yaşındaki minik kemancı Mihrimah Ela İrtegün, dondurucu soğuğa rağmen yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü üzerinde keman çalarak hayalini gerçekleştirdi.

Çıldır Gölü her mevsim yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Kışın yüzeyinin tamamen donmasıyla üzerinde atlı kızakla gezintinin ve Eskimo usulü balık avcılığının yapılabildiği Çıldır Gölü, zaman zaman çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Çıldır Gölü, bu kez eşsiz doğasının yanı sıra sanatla da büyüledi. 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mihrimah Ela İrtegün, donmuş göl üzerinde kemanıyla sunduğu muhteşem konseriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Elazığ’dan geldiğini belirten Mihrimah Ela, "Hayalim Çıldır Gölü üzerinde keman çalmaktı ve bunu da gerçekleştirdim" şeklinde konuştu. İrtegüm, "Elazığ’dan buraya Çıldır Gölü’nü gezmeye geldim. Benim bir hayalim vardı. O da Çıldır Gölü üzerinde keman çalmaktı ve bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Herkesin burayı görmesi gerekiyor. Burası gerçekten çok güzel bir yer’’ dedi.