Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşık iki asırdır sürdürülen geleneksel "Olcak Dede" bolluk ve bereket duası, bu yıl 35 küçükbaş hayvanın kurban edilmesiyle gerçekleştirildi.

Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü yapılan gelenek, bu yıl havanın yağışlı olması nedeniyle bir hafta gecikmeli olarak düzenlendi. Yağmur yağsa da yağmasa da yapılan dua, yağışsız yıllarda yağmur; yağışlı yıllarda ise bolluk ve bereket için okunuyor.

Sabahın erken saatlerinde Olcak Dede’ye çıkan çiftçiler, yanlarında paylaşmak üzere çeşitli yiyecekler getirdi. Bu yılki duaya Sarıgöl merkez ile Emcelli, Dindarlı, Baharlar mahalleleri ile Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu ve Kadıköy köylerinden çok sayıda çiftçi katıldı.

Kurban edilen hayvanlar, kadın ve erkeklerin yardımıyla doğranarak kemikli ve kavurmalı şekilde onlarca kazanda pişirildi.

"Yağmur yağsa da yağmasa da yapılıyor"

Dindarlı Mahallesi Muhtarı Soner Sözer, geleneğin yaklaşık 200 yıldır sürdürüldüğünü belirterek, "Her yıl buraya yüzlerce çiftçi katılır. Katılımcılar, ekonomik durumlarına göre mutlaka bir katkıda bulunur. Yağmurlu yıllarda bolluk ve bereket, kurak yıllarda ise yağmur duası yapılır. Kurbanların derileri açık artırma ile satılır ve elde edilen gelirle kazan, tabak, kaşık gibi malzemeler alınır. Ayrıca örtü altı için siperlik yapılır," dedi.

Pişen yemekler, öğle namazının ardından Dindarlı Camii İmam Hatibi Mesut Çiniş’in yaptırdığı dua sonrası hep birlikte tüketildi. Geleneksel törenin ardından çiftçiler, gelecek yıl için yeniden sözleşti.