Zonguldak’ın Devrek ilçesinde usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında CHP’li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt’un da bulunduğu 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Devrek Adliyesi’ne sevk edildi. Bozkurt, sevk sırasında yakınları tarafından alkışlandı.

Operasyon, geçen Cuma günü Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirildi. CHP’li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, dönemin özel kalem müdürü Raif K., dönemin muhasebe mali işler müdürü Nafie Ç., dönemin belediye başkan yardımcısı Recep K., dönemin satın alma personeli Engin K., dönemin vekil mali işler müdürü İsmail K.’nın yanı sıra dönemin tahsilat biriminde görevli Umut K. ve dönemin İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay U. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Devrek ilçesindeki operasyonla yakalanarak ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan şahısların, haklarında çeşitli usulsüzlük iddiaları bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Ekipler Devrek Adliyesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de adliye önünde yer aldı.

Şüpheliler polis eşliğinde minibüsten indirilerek adliyeye getirildi.

Bu sırada yakınları Çetin Bozkurt’u alkışlarken bir şüpheli ise yuhalandı.

Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.