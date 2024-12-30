Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatının ardından, Gelecek-Saadet grubunun Meclis’teki grup sayısının düşmemesi için Saadet Partisi’ne katılan CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, yeniden CHP’ye döndü.

Kasap, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Saadet Partisi grubuna katılma kararının muhalefetin sesinin kısılmaması amacıyla alındığını vurgulayarak, "Mevcut durum gereği ayrılmam zarureti ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında sürece destek veren herkese teşekkür eden Kasap, "Bu süreçte yanımda olan başta Genel Başkanım Özgür Özel olmak üzere tüm CHP örgütüne ve sürekli olarak şükranlarını belirten Saadet Partisi teşkilatı ve seçmenlerine teşekkürü borç bilirim. Baba ocağım olan CHP’ye geçtiğimi kamuoyunun bilgisine arz ederim. Güzel günlerde buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.