CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak’ta düzenlenen mitinge katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Madenci Anıtı önünde düzenlenen mitingde konuştu. Yerel seçimlerden sonra ilk kez Zonguldak’ta halkın karşısına geldiğini ifade eden Özgür Özel, "O gün meydanlarda söz alıp söz vermiştik. 2019’da sizlere seslendim. ‘Bu sefer sizi duyduk. Siz de bizi duyun. Söz veriyorum. Emeğin başkenti CHP’ye yakışır’ demiştim. Siz söz verdiniz belediye başkanımız Tahsin Erdem’i rekor oyla seçtiniz" diye konuştu.

Zonguldak’ta halk ekmek aracılığıyla ayda 75 bin ekmek üretildiğini belirten Özel, kent lokantası, anne kafe, iki ayrı okuma salonunun hizmete girmesinin yanı sıra halk plajlarının halkın hizmetine sunulduğunu, kültür merkezinde 640 öğrencinin eğitim gördüğünü ve 15 gün sonra da halk otobüslerinin devreye gireceğini söyledi. Özel, "Ancak bir yandan da Zonguldak’ın boyunu aşmış dertleri, büyük sıkıntıları var. Belediye başkanları uğraşıyor ama ülkeyi yönetenler bir şehre sırtını dönmeye görsünler. Zonguldak eskiden bu ülkede en zengin ilk 10 il arasındaydı. Sosyal gelişmişlik endeksinde şimdi gerilemiş 28. sıraya kadar. Bugün Zonguldak’ın nüfusu 1960 nüfusu. Yani neredeyse 25 yılda memleketi 65 yıl geriye götüren bir anlayış var " şeklinde konuştu.

"Bu şehir her yıl Türkiye’ye en çok gelir üreten 10. şehir"

TÜİK’in Türkiye’de işsizlik oranını yüzde 15-16 olarak açıkladığını Zonguldak’ta ise yüzde 25 olarak açıkladığını ifade eden Özel, "Gerçek anlamda neredeyse Zonguldak’ta her iki gençten bir tanesi ya işsiz ya da hak ettiği gibi bir işte devamlı bir işte çalışamıyor. Kiralık evlerin fiyatı daha da beter. 17 kat artmış Zonguldak’ta. Bu şehir her yıl Türkiye’ye en çok gelir üreten 10. şehir. Peki devletin alırken ilk onda aldığı bu şehre verirken yaptığı yatırım nedir? 81 il içinde 70. sırada. Devlete verirken ilk ondasınız. Devlet size verirken sondan onuncu sıradasınız" dedi.

İBB iddianamesiyle ilgili Özel, "İddianame bekledik. Dedik ki yargılanmak için değil, yargılamak için iddianameyi bekliyoruz. 3 bin 900 sayfa iddianame yazdılar 10 gün önceden iletişimine başladılar tuğla gibi iddianame diye çıktı, baktı iddianameye 400 kişi yargılanıyor. Her birinin isminin altına tüm yargılananların adını yazmış ki sayfa tutsun 500 sayfa. Bir kişi bir iddiada bulunmuş dört kişi hakkında sona koyup sondadır, ek birdedir, ek üçtedir diyeceğine herkes için onu altına bir daha bir daha yapıştırmış. Özetlese 40 sayfa 50 sayfada anlatacağı mevzuyu içinde kanıtı olmadığı için 4 bin sayfa diyebilmek için arayan aradığını bulamasın normal vatandaş bir şey sansın diye uzatıp durmuşlar. Ama şunu hepimiz gördük ki yaz boyunca iftira attılar. 8 ay boyunca iftira attılar. Para dediler, para çıkmadı. Rüşvet dediler rüşvet çıkmadı ne görüntü ne kanıt hiçbir şey çıkmadı" dedi.

İmralı’ya gidilmesi için yapılan oylamayı değerlendiren Özel, "Mecliste bir oylama yapıldı. Türkiye’de bütün dikkatleri oraya topladılar. AK Parti ile birlikte iki parti şimdi İmralı Adası’na gidecek, Abdullah Öcalan’ı ziyaret edecek. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu komisyona girerken çok tartışmalar oldu. Ne sözler söylediler? Ne dedik? Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Bizim içinde olduğumuz değil, olmadığımız komisyondan korkun dedik" dedi.

"Biz DEM Parti ile görüşürken bayramlaştık diye, selamlaştık diye bize terörist diyenler şimdi bizi bir şeye zorlamaya çalışıyorlar" ifadelerinin kullanan Özel, "Demokrasilerde sorunlar demokratikleşerek çözülür. Sorun üstüne kararlılıkla giderek çözülür. Asla ve asla zorlamalarla, tartışmalarla bu şekilde çözülmez" dedi.

Özel, "Biz meseleyi asla ve asla hiçbir şekilde engelleyerek, barışın gelmesini engelleyerek Kürt sorununun çözülmesini engelleyerek, terörün bitmesini engelleyerek bir tutum takınacak değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi ilk gün durduğu yerdedir. Doğruların demokrasinin sorunun çözümünün arkasındadır. Kimsenin peşine takılmak kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planladığı planın parçası olmak zorunda değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin barışının, kardeşliğinin güvencesidir" dedi.

Önümüzdeki Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi’nin program kurultayının yapılacağını ifade eden Özel, 17 yıl sonra parti programının değiştiğini sorunlara çözüm önerilerinin getirildiğini de sözlerine ekledi.