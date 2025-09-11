Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen açılış programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Merkezi hükümetle yerel yönetim birbirinin düşmanı değildir. O ülke çağdaş bir ülkeyse onlar birbirinin destekçisidir" dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 11 projenin açılışı ve 11 yeni projenin temel atma töreni düzenlendi. Toplam 22 projeyi kapsayan programa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Tören, Abdurrahman Gazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan Samandıra Atatürk Parkı’nda gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özel, siyasette verilen sözlerin tutulmasına çok önem verdiğini ifade ederek, "Ben siyasette tutarlılığa, verilen sözlerin tutulmasına, fikri takibe çok önem veriyorum. O gün demiştim ki ‘Siz Sancaktepe’yi Alper Yeğin’e teslim edin. Ona inanın. Biz arkasında duracağız. Ekrem Başkan arkasında duracak. Birlikte çalışacaklar. Biz de inşallah Sancaktepe’ye sık sık geleceğiz. Temeller atacağız. Kurdeleler keseceğiz.’ Bugün 11 Eylül ve bugün 11 tane temel atmaya geldik. 11 tane de daha önce temelini attığımız eseri, hizmet binasının açılışını yapmaya geldik. Bu son derece kıymetli bir durum" diye konuştu.

"Parti içinde, parti dışında seçilmemiş kimseye hürmetimiz yoktur"

Özel, parti içinde, parti dışında seçilmemiş kimseye hürmetlerinin olmadığına değinerek, "Karşımızda Samandıra Rıza Yıldız Polis Merkezi var. Orada çalışan kahraman polislerimizi saygı ile selamlıyorum. Rahmetli şehidimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Yarım kalan bir polis merkezinin tamamlandığı, diğer polis merkezinin belediyemiz tarafından yapıldığı notlarda vardı, arkadaşlara sordum. Nerede bir ihtiyaç varsa, orada bu ihtiyaçların giderilmesi, aile sağlığı merkezlerinin yapılıp Sağlık Bakanlığı’na verilmesi doğru işlerdir. Merkezi hükümetle yerel yönetim birbirinin düşmanı değildir. O ülke çağdaş bir ülkeyse onlar birbirinin destekçisidir. Biz Sancaktepe’de kaç seçim kaybettik, kusuru kendimizde aradık. Kimseye yük yüklemedik. Sancaktepe’ye küsmedik. ‘Doğru aday’ dedik, Alper Başkan’ı çıkardık. Seçimi kazandık. Parti içinde, parti dışında seçilmemiş kimseye hürmetimiz yoktur. Sandığı biz getirdik, biz sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Bin beş yüz öğrencimize 18 bin lira burs vereceğiz"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ise bin beş yüz öğrenciye 18 bin lira burs vereceklerinin müjdesini vererek, " Genel Başkanım, 31 Mart’ta göreve geldiğimiz günden bu yana, Sancaktepe’de halkımıza ne söz verdiysek, bir bir yerine getirmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Öncelikle seçim beyannamemizi stratejik planımıza uyumlu hale getirmek amacıyla 19 mahallemizde toplantılar düzenledik, stratejik plan çalışmaları gerçekleştirdik. Bu süreçte toplumun tüm kesimlerini; siyasi partileri, meslek örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşlarımızı dahil etti. Görev sürecimizin 9’uncu ayında, sizlerin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımıyla 15 projemizin temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Bugün ise yine 11 projemizin temelini atıyor, 11 projemizin de açılışını yapıyoruz. Göreve geldiğimizde Sancaktepe İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0,5 metrekareydi. Biz, bunu minimum 5 yıl içerisinde 1 metrekareye çıkaracağımızı, yani iki katına yükselteceğimizi söylemiştik. Bugün 18 aylık süreçte, Sancaktepe’ye 150 bin metrekare yeni yeşil ve spor alanı kazandırdık Sayın Genel Başkanım. Çocuk gelişim merkezlerimizde ve gençlik merkezlerimizde binlerce öğrencimiz eğitim alıyor. Sadece geçtiğimiz yıl üç bin evladımıza eğitim desteği sunduk. Bunlardan bin yüz öğrencimiz, hayalini kurdukları üniversitelere girme başarısı gösterdi ve kayıtlarını yaptırdı. Geçen yıl bin yüz öğrencimize 12 bin 500 lira burs desteği sağlamıştık. Bugün burada müjdesini paylaşıyorum: Önümüzdeki dönemde hedefimiz, bin beş yüz öğrencimize 18 bin lira burs vereceğiz" şeklinde konuştu.