Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Konya’nın Cihanbeyli ve Ereğli ilçelerinde ziyaretlerde bulundu, halka hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özel, ilk olarak Cihanbeyli İlçe Belediyesini ziyaret ederek, belediye önünde bir konuşma yaptı. Genel Başkan Özel, daha sonra Ereğli ilçesine geçti. Özgür Özel, 75. Yıl Cumhuriyet Şehitleri Parkında düzenlenen Kent Lokantası Açılışı ve Halk Buluşması programında vatandaşlara hitap etti. 2024 yerel seçimlerinden önce Konya’da bir belediyeleri olduğunu belirten Özel, bu seçimlerde önemli belediyeleri kazandıklarını söyledi. Özel, 108. Kent Lokantasını Ereğli’de açtıklarını belirterek, “Ama ilçe başkanımız, belediye başkanımız övünerek diyorlar ki, Türkiye’nin en güzel kent lokantasını açacağız. Gençlik kolları genel başkanımız lokantanın fotoğrafını Ekrem başkana atmış. Ekrem başkan kent lokantalarının ilkini açan, markalaştıran, tüm Türkiye’ye yayılmasına katkı veren öncü belediye başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği’nin de başkanı. Ben geçtiğimiz ay sadece altı 6 Aralık günü bundan bir ay önce Bilecik’te 72. kent lokantamızı açmıştık. 33 günde 36 kent lokantamız daha oldu. Neredeyse her gün bir ya da iki tane kent lokantası açılıyor” dedi.

“Esad rejimi artık bitti, geçici sığınmacı statüsünün hukuki altyapısı kalmadı”

Özel, şöyle devam etti: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin hizmetlerinin hızla yaygınlaşması, dağılması, bu hizmetlerin yoğun destek görmesi, milletin memnuniyeti, anketlerde CHP’li belediyelere rıza göstermesi, daha büyük destek vermesi, bugün seçim olsa sorularında Cumhuriyet Halk Partisi’ni birinci parti olarak ifade etmesi, sayın Erdoğan’ın kimyasını bozuyor. Gerçekten şaşırmış durumda. Dün ben kendisine şu hatırlatmayı yaptım; CHP hiçbir zaman sığınmacı düşmanı olmadı ama sığınmacı oluşturan politikaların düşmanı oldu, sığınmacı oluşturan siyasete ve siyasetçilere itiraz etti. Komşunun iç savaşını kışkırttın, 13 sene oradaki istikrarsızlığa katkı sağlayıp, 200 milyar dolar kaybettin, 283 şehit verdin, bir de üstüne oradan 4,5 milyon Suriyeliyi Türkiye’ye getiren Erdoğan’ı eleştirip şunu söyledim: Esad rejimi artık bitti, geçici sığınmacı statüsünün hukuki altyapısı kalmadı. Elbette bugün zorla değil ama bir takvim içinde hızla ve hep birlikte gitmelerinin hazırlığı yapılmalıdır. Çıkmış diyor ki ‘Giden gider, isteyen kalır. Başımızın üstünde yerleri vardır.’ Ben Erdoğan’a şunu söylüyorum, başının üstünde dediğin kişiler Ereğli‘deki yoksul vatandaşın başının üstünde, başımın üstünde dediğin işsiz gençlerimizin üzerinde oturuyorlar. Bu yüzden Suriye’de askeri ve siyasi istikrarın derhal sağlanıp, bu sığınmacıları Suriye’ye göndereceğiz, yerleştireceğiz, iş yerlerini açacağız, orada olacaklar, artık Türkiye’deki misafirlik bitti demek gerekir."

Özgür Özel, Ereğli’yi il yapacaklarını da söyleyerek, “Şimdi CHP Genel Başkanı sıfatıyla, son seçimlerin birinci partisi, tüm anketlerin birinci partisi ve gelecekteki Türkiye Cumhuriyetinin iktidar partisinin genel başkanı sıfatıyla Ereğli’nin il olma talebini sahipleniyorum. İlk seçimden sonra Ereğli il olacak, plakası da 83 olacak” dedi.

“Emeklilerin bir asgari ücret düzeyinde maaş almasını hep savunduk”

Emeklilerin bir asgari ücret düzeyinde maaş almasını hep savunduklarını kaydeden Özel, "Geçen sene 10 bin liralık emekli maaşını yüzde 68 enflasyona rağmen sadece yüzde 25 zam yapanlar, emekliye hem de ilan ettikleri emekli yılında hayatlarının en zor yılını yaşatmışlardır. Bu sene de utanmadan emekliye yüzde 15 zam yapmanın, en düşük emekli maaşını 14 bin 400 lirada tutmanın kararını vermişler, bunu dün bakan utanmadan ilan etti. Buradan bütün emeklilere, bütün vatandaşlara söylüyorum. En düşük emekli maaşını ayarlamak meclisin görevidir. Biz CHP olarak diyoruz ki geçim haktır, bir asgari ücret haktır. Buradan ısrarla söylüyorum. Geçen sene 31 Mart’ta sarı kartı gösterdiniz. Hem kendinize iyi belediye başkanları seçtiniz hem de yapılan haksızlıklara itiraz ettiniz. Sarı kartı gösterdiniz görmediler, görmezden geldiler. Şimdi çare artık bu iktidara kırmızı kartı göstermeye geldi” şeklinde konuştu.

Emekli maaşı ve asgari ücretle ilgili altın hesabı yapan CHP Genel Başkanı Özel, “Her hesap şaşar, altın hesabı şaşmaz. Bakın, siz emekli olduğunuzda, daha doğrusu sayın Erdoğan Başbakan olduğu 3 Kasım 2002 günü en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün son Aralık ayında verdiği 12 bin 500 lira maaş sadece 2,5 çeyrek altın alıyor. 5,5 çeyrek altın kayıp. Ayrıca o geldiğinde ödenen asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu. Oysa Aralık ayında alınan son asgari ücret 3 çeyrek altın alabildi. Her emeklinin her ay 5,5 çeyrek altını, her asgari ücretlinin her ay 4 çeyrek altını kayıp” diye konuştu.