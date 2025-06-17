CHP Edirne İl Örgütü, Silivri Cezaevi’nde tutulan Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek için bir araya geldi, tutukluluğun halk iradesine darbe olduğunu vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne İl Örgütü, hakkında açılan dava nedeniyle Silivri Cezaevi’nde bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulundu.

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı öncülüğündeki ziyarete, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve geçmiş dönem Kırcasalih Belediye Başkanı Hüseyin Tütüncü katıldı.

Silivri Cezaevi önünde açıklama yapan CHP heyeti, İmamoğlu’nun tutukluluğunun halkın iradesine yönelik bir baskı olduğunu belirtti. İl Başkanı Harika Taybıllı, “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun esaret altında tutulmasına karşı susmayacağız. Bu karanlık dönemi halkımızla aşacağız. Demokrasiye olan inancımızla aydınlık yarınları kuracağız. Karanlık yenilecek, halk kazanacak!” diyerek hukuk ve demokrasi mücadelesine kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Belediye başkanları da ortak bir destek mesajı vererek, “Bu haksızlık sadece bir kişiye değil, halkın iradesine yönelik bir müdahaledir. Sessiz kalmayacağız” dedi.