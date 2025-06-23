CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi. Başkan Yeşiltaş, çocuk işçiliği, pahalı kantinler, güvenlik eksikliği ve MESEM facialarıyla eğitim sisteminin çöktüğünü öne sürdü.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, eğitim yılının kapanışında düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı’nı (MEB) sert sözlerle eleştirdi.

Karne alan çocukları tebrik eden Başkan Yeşiltaş, MEB’in sorunları çözmek yerine yeni problemler yarattığını söyledi.

Eleştirileri sıralayan Nihat Yeşiltaş, 1. sınıf öğrencilerine karne yerine anlaşılmaz raporlar verildiğini, kantinde tostun 50 TL, suyun 10 TL olduğunu ve her üç öğrenciden birinin kahvaltı yapamadığını söyledi.

Okulların temizlenemediğini, güvenlik eksikliği yüzünden öğretmen öldürüldüğünü belirten Yeşiltaş, velilerden kayıt ücreti alındığını, MEB bütçesinin bu konularda yetersiz kaldığını kaydetti. Eğitimde MESEM ile ilgili eleştirilerde de 13 çocuğun hayatını kaybettiği, usulsüzlüklerle 77 milyon TL zarar oluştuğunu ifade eden Nihat Yeşiltaş, "TÜGVA 138 okula girerken gerici içerikler ders kitaplarında yer aldı. 15 bin öğretmen ataması yetersizliği öne çıktı. Deprem bölgesinde öğrenciler konteynırlarda eğitim alırken, sorunlar çözülmedi" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevinin çocukları ve gençleri yasalarla ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış nitelikli eğitime erişim hakkını garanti altına almak olduğunu ifade eden Yeşiltaş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak; tüm bu sorunların çözülmesi, nitelikli, çağdaş, bilimsel, laik, kamusal, parasız, eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim sistemi inşa edilmesi, tüm öğretmenlerimizin hak ettiği değeri görmesi, okulların en güvenli alanlar olması, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi Cumhuriyetin bizden istediği “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesillerin yetiştirilmes i için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz".