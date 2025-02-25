Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, belediye tarafından hergün kurulacak iftar çadırlarının yanı sıra Ramazan ayı boyunca günlük 10 bin ekmeğin ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurdu.

Ceyhan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında her gün bin kişilik sıcak yemek ikram edecek. Ceyhan Belediyesi Aşevi’nde hazırlanacak iftar yemekleri, iftar çadırlarında vatandaşlarla buluşturulacak. Belediye Başkanı Kadir Aydar, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Ceyhanlılar, Ramazan ayı yaklaşıyor. Peygamber Efendimiz ’Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ buyuruyor. Biz de bu anlayışla hareket ederek Ramazan ayı boyunca Ceyhan halkının yanında olacağız. Kuracağımız iftar çadırlarının yanı sıra, yeni yaptığımız kafelerde her gün 10 bin ekmeği ücretsiz olarak halkımızla buluşturacağız. Ramazan’ı birlikte, dayanışma içinde ve paylaşarak geçireceğiz."