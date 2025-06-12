Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum (ÇEDES) Projesinin yıl sonu etkinlikleri kapsamında Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sarıgöl İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Sarıgöl İlçe Müftülüğü katkılarıyla Sarıgöl Siteler Camii bahçesinde program düzenlendi.

Sarıgöl Siteler Camii bahçesinde, Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu, Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu ve Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlik kapsamında öğrenciler öğretmenleri ile birlikte çeşitli etkinlikler yaparak yıl sonunun tadını çıkardı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "İlçemizde ’Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum’ projesinin yıl sonu etkinlikleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Çevreye duyarlı ve değerlerimize sahip çıkan bir neslin yetişmesi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz." dedi.