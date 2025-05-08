Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencisi Zeynep Erdoğan’ın Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırladığı, pilin çevreye zararlarını anlatan çizgi romanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi, kamu kurumlarının yanı sıra okullarda da yürütülüyor. Gelecek nesillere daha temiz bir doğa kazandırmayı hedefleyen projeye Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları da destek sunuyor. Öğrencilere atığın önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesinin anlatıldığı okulda projeler geliştiriliyor. Sıfır Atık Projesine katkı sunmak isteyen CÜ Vakfı Okulları öğrencisi Zeynep Erdoğan, pilin serüvenini anlatan çizgi roman yazdı. Çizgi romanında pilin görevleri ve çevreye atıldığında doğaya verebileceği zararı konu edinen Zeynep Erdoğan’ın projesi Sivas’ta kabul görerek Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderildi.

"Amacım; çevremizi daha güzel hale getirmek"

Projeyi hazırlayan öğrenci Zeynep Erdoğan, "Ufuk hocamız ‘Sıfır Atık’ projesinden bahsetti. Okulda yazacak vaktim olmadığı için mecburen odamda yazmak zorundaydım. Ödevlerimi yaptıktan sonra düşündüm ve bir anda aydınlanma yaşadım. Çizgi romanı yazmaya karar verdim. Çizgi roman bir pili anlatıyor. Onun hayatı, yaşadığı zorlukları anlatıyor. Amacım; çevremizi daha güzel hale getirmek ve Sıfır Atık projesini uygulamak. İnsanlar atıkları, plastikleri çevreye atmasınlar çünkü bu atıklar onların çocuklarının çocuklarını da kötü etkileyecek" dedi.

"İleriki nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için uğraşıyoruz"

Projenin koordinatörü Fen Bilgisi öğretmeni Ufuk Ahmet Bayram, "Sıfır Atık projesi kapsamında sanatsal faaliyet kategorisinde çalışmalar yaptık. Yaklaşık 10 çalışma yolladık ve Zeynep Erdoğan’ın çalışması Bakanlık düzeyinde kabul edildi. Bir pilin serüvenini anlattı bizlere ve biz de çok beğendik ve gönderdik. O projemiz de başarı elde etti. Bu tip etkinlikler sonrası öğrenciler çevreye daha çok dikkat etmeye başlıyorlar. Bunu okul çevresi ve sosyal hayatlarına da yansıtmaya çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiğince çocukları bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. İleriki nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Geleceğimiz geri dönüşüme bağlı"

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman Ortaokulu Müdürü Ersin Yılmaz, "Yeni bir başarı hikâyesi ve yine Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları. Aslında geleceğimiz geri dönüşüme bağlı. Sıfır Atık projesi de bu amaçla geliştirilen bir projeydi. Böyle duyarlı çocuklarımız ve çocuklarımıza rehberlik eden öğretmenlerimiz olduğu için gurur duyuyoruz. Atıkların ayrıştırılması, değerlendirilmesi, geri dönüşümü dünyamızın geleceği için kıymetli bir hale gelirken bu farkındalığı oluşturmanın da bize düşen bir görev olduğunu düşünüyorum. Kızımızın projesi il genelinde kabul görüp bakanlık düzeyine ulaşması hem onun hem de bizim adımıza guru verici bir hale geldi. Umarım orada da güzel bir derece elde eder ve sonucunda daha farkında bireyler yetiştirmiş oluruz diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.