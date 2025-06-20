Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında "Uluslararası hukuk, Uluslararası kuralların ne kadar zayıfladığını Gazze’de de gördük, son İsrail saldırılarında da gördük. Türkiye ve KKTC olarak diplomasiden barıştan yanayız, çözümlerden yanayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi. Yılmaz’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve bazı bakanlar ile yetkililer karşıladı. Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel, Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, "Her ziyarette Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki güçlü bağları, samimi kardeşliği ve karşılıklı dayanışmayı daha da derinleştiriyoruz" dedi. KKTC’deki temaslarını anlatan Yılmaz, "KKTC’nin daha müreffeh yarınlara kavuşması, Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu korumak için atmamız ve atmamız gereken adımları hep birlikte istişare edeceğiz" dedi.

Türkiye ve KKTC arasında tarihin en yüksek iktisadi ve mali işbirliği protokolü hayata geçirildiğini kaydeden Yılmaz, "21 milyon TL’ye yakın kaynak, çok yönlü bir şekilde, çok geniş bir yelpazeyi kapsayan KKTC’nin Kalkınma Planı vizyonu çerçevesini desteklemeyi öngören güçlü bir programı uyguluyoruz" ifadesini kullandı.

Soğuk hava depolarının önemine Değinen Yılmaz, saha incelemelerinde bulunacaklarını dile getirdi. Güzelyurt’ta gençlerle bir araya geleceklerini kaydeden Yılmaz, "Gençlere büyük önem veriyoruz. Gençlere sadece bir şey anlatmak istemiyoruz. Gençleri dinlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ODTÜ KKTC Kampüsünü ziyaret edecek olan Yılmaz, Teknoloji Vadisi’nde incelemelerde bulunacak.

"Hiç kimsenin merhametine güvenerek yaşayabileceğimiz bir dönemde değiliz" diyen Yılmaz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kendimize güvenmeliyiz, kendi gücümüze, kendi insanımıza güvenmeliyiz. Uluslararası hukuk, Uluslararası kuralların ne kadar zayıfladığını Gazze’de de gördük, son İsrail saldırılarında da gördük. Türkiye ve KKTC olarak diplomasiden barıştan yanayız, çözümlerden yanayız. Cumhurbaşkanımız Etiyopya-Somali anlaşması için de gayret sarf etti, Rusya-Ukrayna Savaşı bitsin diye de uğraştı, Pakistan-Hindistan geriliminde de aktif rol oynadı, Gazze meselesinde de aktif rol oynadı, son İran-İsrail geriliminde de Cumhurbaşkanımız kadar gayret eden lider var mı bilmiyorum. En kısa zamanda masaya dönülür. Diplomasinin alternatifi savaştır, çatışmadır. Savaş, çatışma istemiyorsanız müzakere ederek sorunları çözeceksiniz, bu sorunların müzakere ile masada çözülmesi gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Bir an önce çok geç olmadan taraflar masaya dönerler ve masada müzakereyle bu sorunlar da aşılır diye ümit ediyoruz. Aksi taktirde yaşanan sürecin insani, çevresel ve ekonomik maliyetleri artacaktır. Bunun kimseye faydası olmayacaktır"

"KKTC ekonomisine zarar verme çabalarına hiçbir şekilde kayıtsız kalınmayacağız"

Türkiye’nin güçlü ve garantör bir devlet olarak her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Cenevre’de iki devletin ortak çalışabileceği, işbirliği yapabileceği alanlar çerçevesinde güzel bir atmosfer oluşmuştu doğrusu. Ama son dönemde Rum kesiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki iş dünyasına yönelik yapılan çalışmaların iyi niyetle bağdaşmadığını ben de buradan ifade etmek istiyorum. İşbirliği yapma ruhuna da uygun olmadığını, bunun da elbette karşılıksız kalmayacağını da ifade etmek istiyorum. Siyasi birtakım sebeplerle hukuku kullanarak KKTC ekonomisine zarar verme çabalarına hiçbir şekilde kayıtsız kalınmayacağını buradan ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.