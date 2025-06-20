İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a yönelik mesajlarında dolaylı olarak müzakere çağrısı yaptığını belirterek, "Saldırılar sürdükçe hiçbir tarafla müzakere etmeyeceğiz. ABD, bu suçların ortağıdır ve onlarla konuşacak bir şeyimiz yok" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsviçre’nin Cenevre kentinde İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’la gerçekleştireceği görüşme öncesi İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. ABD’yi İsrail’in İran’a yönelik son saldırılarında iş birliği yapmakla suçlayan Arakçi, ABD’nin bölgede İsrail’le birlikte hareket ettiğine dair çok sayıda delil olduğunu belirtti. Arakçi "ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarında açıkça ‘biz’ kelimesini kullanması bile bu iş birliğinin en net göstergesidir" dedi.

"Saldırılar sürdükçe müzakere etmeyeceğiz"

ABD’nin İran’a yönelik mesajlarında dolaylı olarak "müzakere edelim" çağrısı yaptığını belirten Arakçi, "Saldırılar sürdükçe hiçbir tarafla müzakere etmeyeceğiz. ABD, bu suçların ortağıdır ve onlarla konuşacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı. Cenevre’de yapılacak görüşmede sadece nükleer ve bölgesel konuların ele alınacağını belirten Arakçi, "Hiçbir sağduyulu kişi, İran’ın savunma gücü olan füze kabiliyeti üzerine müzakere yürütülmesini kabul edemez. Böyle bir gündemimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir zaman sivil yerleşimleri hedef almadık"

İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırılarına değinen Arakçi, "Silahlı kuvvetlerimiz yalnızca askeri ve ekonomik hedefleri vurdu. Hiçbir zaman sivil yerleşimler, hastaneler ya da sivil binalar hedefimiz olmadı. Füze operasyonlarımızda uluslararası hukuk ve etik kurallar azami şekilde gözetilmiştir" şeklinde konuştu.

"30 ülkeyle temasa geçtik"

İsrail’in saldırılarının ardından Dışişleri Bakanlığı’nın da silahlı kuvvetlerle eş zamanlı olarak harekete geçtiğini belirten Arakçi, "Yaklaşık 30 ülkenin dışişleri bakanıyla temasa geçtik. Sayın Cumhurbaşkanımız (Mesud Pezeşkiyan) bazı ülke liderleriyle görüştü. BM Genel Sekreteri (Antonio Gutters) ile yaptığım görüşmede Güvenlik Konseyi’nin acil toplantıya çağrılmasını talep ettik ve bu toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleşti" dedi.

"Dünya kamuoyuna gerçekleri göstermek istiyoruz"

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) önümüzdeki günlerde düzenlenecek Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda da İran’a yönelik saldırının özel gündemle ele alınacağını aktaran Arakçi, "Batı’nın çoğunlukta olduğu uluslararası kurumlardan İsrail aleyhinde adım beklemiyoruz. Ama dünya kamuoyuna gerçekleri göstermek istiyoruz" diye konuştu.