Uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Gazeteci-Yazar Çetin Emeç Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde anılacak.
Suadiye’deki evinin önünde 7 Mart 1990 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda katledilen Gazeteci-Yazar Çetin Emeç, ölümünün 35. yılında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde anılacak.
Kadıköy Belediyesi, özgür ve bağımsız gazeteciliğin simgelerinden olan Çetin Emeç’i anma programı düzenliyor. Gazeteci-Yazar Uğur Dündar’ın konuşmacı olacağı anma programında Çetin Emeç’in kızı, ülkemizin önde gelen piyanistlerinden Mehveş Emeç’in piyano resitali olacak.
Kadıköy Belediyesi tarafından 7 Mart Cuma Saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek anma programının ücretsiz davetiyeleri, 5-6-7 Mart tarihlerinde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında CKM gişesinden alınabilir.