Uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Gazeteci-Yazar Çetin Emeç Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde anılacak.

Suadiye’deki evinin önünde 7 Mart 1990 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda katledilen Gazeteci-Yazar Çetin Emeç, ölümünün 35. yılında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde anılacak.

Kadıköy Belediyesi, özgür ve bağımsız gazeteciliğin simgelerinden olan Çetin Emeç’i anma programı düzenliyor. Gazeteci-Yazar Uğur Dündar’ın konuşmacı olacağı anma programında Çetin Emeç’in kızı, ülkemizin önde gelen piyanistlerinden Mehveş Emeç’in piyano resitali olacak.

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Kadıköy Belediyesi tarafından 7 Mart Cuma Saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek anma programının ücretsiz davetiyeleri, 5-6-7 Mart tarihlerinde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında CKM gişesinden alınabilir.

Kaynak: İHA