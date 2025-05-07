Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte Rusya’dan Türkiye’ye kruvaziyer turizmi ile gelen turist sayısı her seferde daha da artıyor. Rus turistlerin akın akın geldiği Bartın’ın Amasra ilçesine, geminin son seferi ile bölgeye gelen kişi sayısı 947’si yolcu 442’si mürettebat olmak üzere toplam bin 389 kişi oldu.

Rusya’dan Türkiye’ye gerçekleşen kruvaziyer turizminde en beğenilen yerler arasında Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra yer alıyor. Türkiye’ye gelen Rus turistler Amasra’yı görmeden ülkelerine dönmüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte kruvaziyer gemi turlarına katılan turist sayısı da her geçen gün daha da artıyor.

Rusların gözdesi Amasra

2022 yılında kruvaziyer turizmine kazandırılan Amasra Limanı, 34 aylık süreçte Rus turistlerin gözdesi oldu. Fatih Sultan Mehmet Han’ın Çeşm-i cihan(dünyanın gözbebeği) olarak nitelendirdiği ve muhteşem doğası, denizi, tarihi ve kültürü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, kruvaziyer turizminde Samsun, Sinop, Trabzon üzere kent ve büyük kentleri geride bırakarak, İstanbul, İzmir ve Antalya üzere turizm merkezleri ile yarışıyor.

Doyamadan ayrılıyorlar

Her yıl bölgeyi ziyaret eden turist sayısı daha da artarken, ilçeye gelen Rus turistler ilçeye doyamadan ayrılıyor. Bir çok turist kruvaziyer turlarla bölgeye tekrar tekrar geliyor. Gelen turistler ilçede, eşsiz tabiatın yanı sıra sessizliğin, balığın, güneşin ve denizin keyfini sürüyor. İlk defa ilçeyi gören Rus turistler ise hayran kalarak, tekrar bölgeye geleceklerini söyleyerek kentten ayrılıyor. Rus turistler ise Amasra’nın tabiatını, denizini, sessizliğini ve insanlarını çok sevdiklerini belirtiyor.

Amasra’ya ilgi Türkiye ortalamasının üzerinde

Rusların bölge ziyaretinden hem ilçe halkının hem de esnafın memnun olduğunu ifade eden Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, kruvaziyer turizminde 2025 yılının ilk 5 ayı içerisinde Amasra’nın, gelen turist sayısı ortalamasında Türkiye’nin diğer turizm bölgelerine göre en üst sıralarda yer aldığını ifade etti. Amasra’nın yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de 4., Karadeniz’de 1. Liman olduğunu hatırlatan Başkan Çakır, "Bizim için Astoria Grande yolcuları ile birlikte olmak büyük bir memnuniyet vesilesi. Yolcu sayıları karşılaştırmalarında Türkiye’de 4., Karadeniz’de birinci limanız, Akdeniz ve Ege’ye giden seferlerde birinci durak, yada dönüşte son uğrak noktası biz oluyoruz. Karadeniz kıyısında, en çok tercih edilen liman olmakta gurur verici" diye konuştu.

Seferler 2022 yılı Ağustos ayında başladı

Astoria Grande gemisinin Türkiye’ye düzenlediği seferlerin rotasına, yaklaşık 3 yıl evvel alternatif seyahat yeri olarak eklenen Amasra’ya 2022 yılının Ağustos ve Aralık ayları arasında yapılan 9 seferde, toplam 5 bin 183’ü yolcu, 3 bin 840 mürettebat olmak üzere toplam 9 bin 23 kişi bölgeye getirildi.

Bir yıl sonra seferler 3 katı arttı

Amasra’yı tanımaya başlayan Rus turistler, bölgeye hayran kalmaya başladı. Geminin yapılan anketlerinde de, en beğenilen duraklar arasında yer almaya başlayan Amasra Limanı, bir yıl sonraki sefer planlamalarında ise öncelikli rota olarak eklendi. 2023 yılında 24 defa Amasra’ya gelen gemi, 16 bin 974 yolcu, 10 bin 274 mürettebat olmak üzere toplam 27 bin 248 turistin ilçeyi görmesini sağladı.

2024’te rekorlar üst üste geldi

Doğası, denizi, tarihi ve kültürünün yanı sıra sessizliği ve insanlarının cana yakınlığı ile Rus turistlerin en çok sevdiği yer olmaya başlayan Amasra, kruvaziyer turizminde rekorlar kırdı. 2024 yılında geminin sefer sayısı 26’ya çıkarken yolcu sayısı 25 bin 115’e, mürettebat sayısı ise 11 bin 367’ye çıktı. Geminin ilçeye getirdiği toplam kişi sayısı ise 36 bin 482 kişi oldu.

2025 yılında da seferlerini sürdüren gemi, gemi yılında Ocak-Mayıs ayları arasında 9 sefer gerçekleştirdi. Yaklaşık 850 ortalama yolcu sayısı ile seferlerini gerçekleştiren gemi ile bu yılki 9 seferde ilçeye gelen sayısı, 7 bin 788 yolcu, 3 bin 930 mürettebat olmak üzere bölgeye gelen sayısı 11 bin 718 kişi oldu.

Doğanın ve denizin tadını çıkardılar

Türkiye’de havaların ısınmaya başlaması ile Mayıs ayının ilk seferini yapan Astoria Grande gemisi son seferde ise 947 yolcu, 442 mürettebat olmak üzere toplam bin 389 turisti ilçeye getirdi.

Akın akın geliyorlar

Son gelen kafile bu yılın en fazla yolcunun olduğu tur olurken, gelenlerin yaş grubu ise genç ve orta yaş olması dikkat çekti. Gelen turistlerden kimileri aileleri ile kimileri ise kafileler halinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü üzere tarihi ve turistik yerleri gezdi. Kalabalık halinde gezen turistler bol bol fotoğraf çekilen turistler, çay, lokum, Türk kahvesi gibi yöresel lezzetlerin tadına baktı. Kimi turistler ise ilçede güneşin, denizin ve tabiatın keyfini çıkardı.

Bazı turistler de, Unesco Dünya Mirası Lİstesi’nde bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesini de gezdi.

Toplamda 85 bin kişiye ulaşıldı

Astoria Grande ile 34 aylık süreçte ilçeye düzenlenen toplam 68 seferde, bölgeye gelen toplam yolcu sayısı 55 bin 60 kişiye, mürettebat sayısı ise 29 bin 411 kişiye çıktı. İlçeye gelen sayısı toplamda ise 84 bin 471 kişi oldu.