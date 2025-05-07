Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Yediler Mahallesi Yıldız Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda yangın denetimi yapıldı.

Akaryakıt istasyonları denetimlerinin ardından öğrenci yurtlarını denetlemeye başlayan İtfaiye ekiplerince öğrencilerin kaldığı yatak odaları ve yemek tesislerinde alınan yangın önlemlerinin yeterli olup olmadığı kontrol edildi. Personel ve öğrencilerin olası bir yangın durumunda tahliyesini sağlamak, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yangın güvenliği bakımından yapılan denetimlerin devam edeceği öğrenildi.